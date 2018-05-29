На Подолі розшукуваний зловмисник напав з ножем на жінку

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Фото: Нацполіція Затриманий 36-річний житель Київщини перебуває у державному розшуку за скоєння майнових злочинів

Правоохоронці розшукали зловмисника, яким виявився 36-річний житель Київщини

У Подільському районі столиці під погрозою ножа зловмисник відібрав у місцевої мешканки мобільний телефон. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Правди невідомий із ножем напав на жінку. На виклик виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група. На місці події до працівників поліції жінка розповіла, що невідомий, погрожуючи ножем, відібрав мобільний телефон і втік», - йдеться в повідомленні.

У ході відпрацювання території правоохоронці розшукали зловмисника, яким виявився 36-річний житель Київщини. Як з’ясувалося, він перебуває у державному розшуку за скоєння майнових злочинів.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучили, а мобільний телефон повернули власниці.

Фігуранту оголосили повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, а також обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у Києві правоохоронці затримали жителя Чернігівської області, який біля центрального залізничного вокзалу в Києві пограбував чоловіка.