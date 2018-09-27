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    На Позняках біля школи чоловік стріляв у себе

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    Закривавленого чоловіка знайшли перехожі&nbsp;біля школи №314 - На Позняках біля школи чоловік стріляв у себе
    Фото: Інформатор
    Закривавленого чоловіка знайшли перехожі біля школи №314

    Чоловік вистрілив у себе із саморобного вогнепального пристрою

    В Києві за адресою Срібнокільська, 8а виявили закривавленого чоловіка. Інцидент стався 26 вересня близько 18:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, чоловік 1975 року народження вистрілив у себе із саморобного вогнепального пристрою. Його виявили перехожі біля школи №314. Що стало причиною такого вчинку чоловіка - невідомо.

    Медики, які прибули на місце, надали першу допомогу і госпіталізували чоловіка в лікарню.

    На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці з'ясовуються.

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    На Позняках біля школи чоловік стріляв у себе
    На Позняках біля школи чоловік стріляв у себе
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 18 вересня у Києві неповнолітня дівчина вистрибнула з вікна 11-го поверху житлового будинку на Борщагівці.

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