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    На Позняках сталася пожежа в багатоповерхівці (фото)

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    Загорання сталося на загальному балконі на 12 поверсі будинку - На Позняках сталася пожежа в багатоповерхівці (фото)
    Загорання сталося на загальному балконі на 12 поверсі будинку
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за півгодини ліквідували загорання

    У п’ятницю, 18 грудня, сталася пожежа у житловому будинку на вул. Михайла Драгоманова, 31 у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 09:28, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла на загальному балконі на 12 поверсі 16-поверхового будинку. Сталося загорання сміття на площі 10 кв. м.

    О 09:51 рятувальники ліквідували займання.

    На місці події було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

    Нагадаємо, 18 грудня вранці сталася пожежа у двоповерховій будівлі психоневрологічного диспансеру на вул. Юнкерова, 37 в Оболонському районі столиці (Пуща-Водиця). Завдяки вогнеборцям та персоналу диспансеру було врятовано 6 пацієнтів закладу, які ховалися під ліжками, евакуйовано 51 особу.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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