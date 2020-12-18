На Позняках сталася пожежа в багатоповерхівці (фото)
Рятувальники за півгодини ліквідували загорання
У п’ятницю, 18 грудня, сталася пожежа у житловому будинку на вул. Михайла Драгоманова, 31 у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 09:28, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла на загальному балконі на 12 поверсі 16-поверхового будинку. Сталося загорання сміття на площі 10 кв. м.
О 09:51 рятувальники ліквідували займання.
На місці події було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
Причина пожежі з'ясовується правоохоронними органами.
Нагадаємо, 18 грудня вранці сталася пожежа у двоповерховій будівлі психоневрологічного диспансеру на вул. Юнкерова, 37 в Оболонському районі столиці (Пуща-Водиця). Завдяки вогнеборцям та персоналу диспансеру було врятовано 6 пацієнтів закладу, які ховалися під ліжками, евакуйовано 51 особу.