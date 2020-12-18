У Києві горів психоневрологічний диспансер: рятувальники евакуювали пацієнтів (фото)

Пожежа сталася в побутовому приміщенні на другому поверсі диспансеру

Вогнеборці врятували шістьох пацієнтів закладу, які ховалися під ліжками, евакуювали 51 особу

У п’ятницю, 18 грудня, вранці до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння у двоповерховій будівлі психоневрологічного диспансеру на вул. Юнкерова, 37 в Оболонському районі столиці (Пуща-Водиця).

До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих рятувальних підрозділів, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Рятувальники встановили, що пожежа виникла на другому поверсі в побутовому приміщенні.

Завдяки вогнеборців та персоналу диспансеру було врятовано 6 пацієнтів закладу, які ховалися під ліжками, евакуйовано 51 особу, а також не допущено розповсюдження вогню на суміжні приміщення.

Пожежу на площі 10 кв. м було локалізовано о 08:25 та ліквідовано о 08:37.

Загиблих чи травмованих на пожежі не виявлено.

До ліквідації було залучено 6 одиниць техніки, 25 чоловік особового складу та Штаб Головного управління ДСНС у Києві.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Як повідомлялося, 15 грудня ввечері сталася пожежа в адмінбудівлі на проспекті Академіка Палладіна 46/2 у Святошинському районі столиці. Внаслідок пожежі загинуло двоє людей, ще одного потерпілого вогнеборці врятували та передали працівникам швидкої допомоги.