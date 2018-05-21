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    Смертельна ДТП на Столичному шосе: Volkswagen врізався в дерево

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    ДТП на Столичному шосе
    Фото: Інформатор
    ДТП на Столичному шосе

    У результаті ДТП водій мікроавтобуса загинув на місці

    У ніч на понеділок, 21 травня, на Столичному шосе сталася смертельна ДТП: мікроавтобус Volkswagen Transporter врізався в дерево.

    Аварія трапилася близько 1:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією поліцейських, Volkswagen їхав по «Столичці» у бік Києва. З невідомих причин мікроавтобус врізався в дерево.

    Водій автомобіля загинув, йому був 41 рік, а пасажира, який спав на задньому сидінні, з численними травмами госпіталізували до лікарні. До прибуття екстрених служб люди, які проїжджали повз, вирвали бічні двері, щоб дістати потерпілого чоловіка.

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    Смертельна ДТП на Столичному шосе: Volkswagen врізався в дерево
    Смертельна ДТП на Столичному шосе: Volkswagen врізався в дерево
    Смертельна ДТП на Столичному шосе: Volkswagen врізався в дерево
    Смертельна ДТП на Столичному шосе: Volkswagen врізався в дерево
    Фото: Інформатор

    В результаті зіткнення автомобіль отримав серйозні пошкодження. Щоб витягти затиснуте тіло загиблого чоловіка, на місце виїжджали співробітники ДСНС.

    Що саме сталося на дорозі - невідомо. У момент аварії на шосе нікого не було. Імовірно, водій заснув за кермом.

    Причину встановить слідство.

    Як повідомлялося, 20 травня у місті Бориспіль, в районі вулиці Київський шлях, рейсовий автобус «Чигирин – Київ» збив дитину прямо на пішохідному переході.

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