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    На Сирці легковик протаранив мотоцикліста (фото)

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    ДТП на вулиці Сирецькій - На Сирці легковик протаранив мотоцикліста (фото)
    Фото: Київ оперативний
    ДТП на вулиці Сирецькій

    Мотоцикліст з травмою потрапив до лікарні

    Сьогодні, 30 липня, у Києві на вулиці Сирецькій сталася ДТП за участю автомобіля Lada і мотоцикла Honda.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    За інформацією від самих учасників події, обидва рухалися в одному напрямку. Потім водій різко зманеврував, тому що йому потрібно було ліворуч у гаражний кооператив, а пілот Honda не встиг відреагувати. Він намагався об‘їхати ліворуч авто, в результаті чого і відбулося зіткнення.

    Без травм не обійшлося - мотоцикліст травмував ногу.

    На місці працює патруль поліції і слідчо-оперативна група.

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    На Сирці легковик протаранив мотоцикліста (фото)
    На Сирці легковик протаранив мотоцикліста (фото)
    На Сирці легковик протаранив мотоцикліста (фото)
    На Сирці легковик протаранив мотоцикліста (фото)
    На Сирці легковик протаранив мотоцикліста (фото)

    Як повідомлялося, 30 липня на вулиці Басейній у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Smart і мотоцикліста на Honda.

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