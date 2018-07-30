На Сирці легковик протаранив мотоцикліста (фото)



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Фото: Київ оперативний ДТП на вулиці Сирецькій

Мотоцикліст з травмою потрапив до лікарні

Сьогодні, 30 липня, у Києві на вулиці Сирецькій сталася ДТП за участю автомобіля Lada і мотоцикла Honda.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

За інформацією від самих учасників події, обидва рухалися в одному напрямку. Потім водій різко зманеврував, тому що йому потрібно було ліворуч у гаражний кооператив, а пілот Honda не встиг відреагувати. Він намагався об‘їхати ліворуч авто, в результаті чого і відбулося зіткнення.

Без травм не обійшлося - мотоцикліст травмував ногу.

На місці працює патруль поліції і слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 30 липня на вулиці Басейній у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Smart і мотоцикліста на Honda.