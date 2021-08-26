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    На столичних Березняках керівник ОСББ ледь не вбив підлітка (відео)

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    Від сильного поштовху чоловіка підліток упав на землю, ударившись головою - На столичних Березняках керівник ОСББ ледь не вбив підлітка (відео)
    Від сильного поштовху чоловіка підліток упав на землю, ударившись головою
    Фото: скріншот із відео

    Чоловік накинувся на хлопця, який переліз через паркан на закриту територію будинку

    На території будинку на проспекті Соборності, 30А в Дніпровському районі Києва стався інцидент, який ледь не вартував життя підлітку. Про це повідомляється в Telegram-каналі R&B News. Березняки та Русанівка.

    Керівник Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку помітив підлітка, який перелазив через паркан на території багатоповерхівки. 14-річний хлопець забув магніт до хвіртки, тому був змушений лізти через паркан. Чоловік з розмаху штовхнув підлітка, а той упав на землю, вдарившись головою об плитку за декілька сантиметрів від бордюру.

    «Ось як зустрічає керівник ОСББ Вадим Ф. (Київ, проспект Соборності, 30А) мешканців сусіднього будинку, а саме мого 14-річного сина, який йде додому. Його щастя, що залишилося в запасі 3 см, які врятували життя»,– повідомила мати постраждалого хлопця.

    На допомогу підлітку прийшли мешканці будинку.

    «Дякую всім небайдужим сусідам, людям, лікарям швидкої допомоги, поліції і наряду, який приїхав... Людина відповість за скоєне», – написала мати підлітка.

    Вона додала, що всі учасники події, яка сталася 19 серпня, знайомі понад два роки.

    Теги: Київ ОСББ діти напад будинок
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    На столичних Березняках керівник ОСББ ледь не вбив підлітка (відео)