На столичних Березняках керівник ОСББ ледь не вбив підлітка (відео)

Чоловік накинувся на хлопця, який переліз через паркан на закриту територію будинку

На території будинку на проспекті Соборності, 30А в Дніпровському районі Києва стався інцидент, який ледь не вартував життя підлітку. Про це повідомляється в Telegram-каналі R&B News. Березняки та Русанівка.

Керівник Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку помітив підлітка, який перелазив через паркан на території багатоповерхівки. 14-річний хлопець забув магніт до хвіртки, тому був змушений лізти через паркан. Чоловік з розмаху штовхнув підлітка, а той упав на землю, вдарившись головою об плитку за декілька сантиметрів від бордюру.

«Ось як зустрічає керівник ОСББ Вадим Ф. (Київ, проспект Соборності, 30А) мешканців сусіднього будинку, а саме мого 14-річного сина, який йде додому. Його щастя, що залишилося в запасі 3 см, які врятували життя»,– повідомила мати постраждалого хлопця.

На допомогу підлітку прийшли мешканці будинку.

«Дякую всім небайдужим сусідам, людям, лікарям швидкої допомоги, поліції і наряду, який приїхав... Людина відповість за скоєне», – написала мати підлітка.

Вона додала, що всі учасники події, яка сталася 19 серпня, знайомі понад два роки.