Одеський скульптор створив пам’ятник коронавірусу

Автор зазначає, що «молекула», яка складається з людей, символізує різні соціальні групи

Одеський скульптор Олександр Мілов представив ескіз монумента коронавірусу, який планується для Дубая (ОАЕ).

За задумом автора, 9-тонний монумент має бути з поліефірної смоли, бетону й іржостійкої сталі, повідомляє УНІАН.

Висота композиції — 15 метрів , ширина — 13, глибина — 12 метрів . Передбачено освітлення монумента — LED projector 12000 Lm. Діаметр бетонної основи — 21 метр , висота — 45 см .

Згідно з ескізом, монумент являє собою молекулу коронавірусу з шипами — у вигляді планети Земля, на поверхні якої стоять, взявшись за руки, велетенські люди. Кожна фігура складатиметься з тисяч людей, що обнялися та стоять одне в одного на плечах.

Автор зазначає, що «молекула», яка складається з людей, символізує різні соціальні групи, їхні цінності, які об'єднані однією проблемою — пандемією. Зокрема, в композиції — 56 фігур дорослих і дітей без ротів, що означає обмеження, в яких опинилося все людство. В основі планети — стандартна сім'я як символ основи продовження роду природним шляхом. При цьому вся Земля крутиться на голові матері», — сказано в описі до ескізу. Один з елементів майбутнього монументу — хоровод сонця, що складається із 7 дорослих і 7 дітей, яким «верховодить» чоловіча постать — верхня вісь планети. У центрі хороводу — жіноча й чоловіча фігури, що символізують любов. Навколо них танцюють три пари з дітьми.

Також наголошується, що в монументі є елементи, які символізують сім'ї різної орієнтації, а також символ любові сексуальних меншин.

«Поруч стоїть мати-одиначка із сином, а на їхньому тлі — чоловіча фігура, яка дивиться на годинник. Їх врівноважує батько-одинак з дочкою, поряд з яким фігура молодої жінки, що танцює. Серед натовпу стоять поодинці хлопчик і дівчинка — символ дітей без батьків», — йдеться в описі.

Уся композиція крутиться навколо своєї осі під кутом обертання планети, і за рахунок утримувальної дуги нагадує глобус.

Коли молекула загоряється (за допомогою підсвічування), вона перетворюється в танець Сонця і Місяця, який відбиває його — основні символи світобудови. У соціальних мережах також розміщені фото ескізу.

Олександр Мілов — автор багатьох оригінальних проектів, серед яких «Любов», що підкорив у 2015 році відомий американський арт-фестиваль Burning Man (пустеля Black Rock, штат Невада). Композиція являє собою чоловіка і жінку зростом у 7,5 метрів і 5-метрових дітей. В цілому, конструкція має 17,5 метрів у довжину, 5,5 — у ширину і 7,5 — у висоту.

Нагадаємо, скульптуру у вигляді великого серця одеського художника Олександра Мілова встановили в центрі Сіднея.