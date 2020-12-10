Ожеледиця на дорогах: Київ став у заторах (карта)

Через ожеледицю на дорогах столиці проїзд ускладнено

Сьогодні, 10 грудня, після 16 години дороги Києва скували серйозні затори.

Максимальні затори спостерігаються на усіх основних магістралях міста. Про це свідчать дані Google Maps.

Така ситуація склалась через ожеледицю на дорогах Києва, а також масові дорожньо-транспортні пригоди, що сталися в результаті негоди.

Транспорт стоїть на проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, вулиці Олени Теліги, вул. Гетьмана, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, Столичному шосе.

Великі затори спостерігаються в центрі Києва, зокрема, на бульварі Дружби народів, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, Хрещатику та всіх прилеглих до них вулицях.

Серйозні тягнучки на всіх мостах через Дніпро в обидва напрямки.

На лівому березі Києва поки що рух ускладнено не сильно.

Як відомо, у Києві в другій половині дня погіршилися погодні умови, на дорогах і тротуарах утворюється ожеледиця. У деяких районах столиці вже йде дощ, який за мінусової температури повітря замерзає.

Через ожеледицю у Києві за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.