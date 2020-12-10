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    Жертви ожеледиці: під Києвом перекинувся позашляховик (відео)

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    Автомобіль перекинувся на дах - Жертви ожеледиці: під Києвом перекинувся позашляховик (відео)
    Автомобіль перекинувся на дах
    Фото: скріншот відео

    Про постраждалих у ДТП наразі нічого невідомо

    Сьогодні, 10 грудня, близько 17 години на Ірпінській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, позашляховик злетів з дороги і перекинувся в кювет.

    Ще одна ДТП з перекиданням позашляховика сталася сьогодні на автодорозі Сквира-Шаліївка поблизу с. Шаліївка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальники деблокували двох потерпілих внаслідок ДТП і передали їх медичним працівникам.

    ДТП біля с. Шаліївка
    ДТП біля с. Шаліївка

    Як відомо, у Києві та області у другій половині дня погіршилися погодні умови, на дорогах і тротуарах утворюється ожеледиця

    Через ожеледицю у Києві за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.

    Після 16 години дороги Києва скували серйозні затори.

    Теги: ДТП ДСНС дороги Київщина автомобіль
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