Жертви ожеледиці: під Києвом перекинувся позашляховик (відео)

Про постраждалих у ДТП наразі нічого невідомо

Сьогодні, 10 грудня, близько 17 години на Ірпінській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, позашляховик злетів з дороги і перекинувся в кювет.

Ще одна ДТП з перекиданням позашляховика сталася сьогодні на автодорозі Сквира-Шаліївка поблизу с. Шаліївка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники деблокували двох потерпілих внаслідок ДТП і передали їх медичним працівникам.

ДТП біля с. Шаліївка

Як відомо, у Києві та області у другій половині дня погіршилися погодні умови, на дорогах і тротуарах утворюється ожеледиця.

Через ожеледицю у Києві за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.

Після 16 години дороги Києва скували серйозні затори.