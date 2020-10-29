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    На території «Борисполя» патрульні затримали п’яного водія-рекордсмена (фото)

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    Поліцейські евакуювали автомобіль на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів - На території «Борисполя» патрульні затримали п’яного водія-рекордсмена (фото)
    Поліцейські евакуювали автомобіль на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів

    Рівень сп'яніння водія перевищував допустиму норму у 25 разів

    На території аеропорту «Бориспіль» патрульні виявили нетверезого водія, стан сп'яніння якого перевищував допустиму норму у 25 разів. Це сталося 28 жовтня, повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Так, за порушення ПДР інспектори зупинили водія автомобіля Skoda Fabia. Під час спілкування з чоловіком поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд у присутності свідків за допомогою алкотесту «Драгер» на місці.

    Результат перевірки здивував усіх, адже прилад показав три стрілочки. Відповідно до технічної документації це означає, що водій керував із показником більше 5 проміле при допустимій нормі 0,2.

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    На території «Борисполя» патрульні затримали п’яного водія-рекордсмена (фото)
    На території «Борисполя» патрульні затримали п’яного водія-рекордсмена (фото)
    На території «Борисполя» патрульні затримали п’яного водія-рекордсмена (фото)

    На 36-річного водія патрульні склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Його автомобіль поліцейські евакуювали на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів.

    За минулу добу патрульні Київщини виявили 7 водіїв у стані сп’яніння.

    Національна поліція України ДТП Аеропорт Бориспіль водій Київщина ПДР автомобіль алкогольне сп'яніння
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