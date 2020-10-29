Оголошено підозру водію автобуса, що скоїв смертельне ДТП на Видубичах



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Водій автобуса виїхав на пішохідну зону біля зупинки і зніс МАФ Фото: Київська міська прокуратура

Водію загрожує до восьми років ув'язнення

Водію автобуса повідомлено про підозру у вчиненні ДТП біля станції метро «Видубичі», під час якого одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як повідомлялось, 28 жовтня близько 19:00 години водій громадського автобуса здійснив наїзд на людей, які знаходилися на зупинці громадського транспорту. Унаслідок ДТП чоловік 1977 р.н. загинув на місці події, двоє жінок 1965 та 1979 р.н. були госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Водія автобуса затримали на місці події у порядку ст. 208 КПК України. За попередніми даними, він був тверезий.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини цієї смертельної автопригоди. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУ Нацполіції у Києві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, 14 серпня на перетині Дніпровської набережної та Княжого затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в'їхав в кав'ярню на зупинці громадського транспорту. В результаті ДТП сильно постраждали водій та працівниця кав'ярні.