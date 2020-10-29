На трасі під Києвом серйозне ДТП: постраждали 12 осіб (фото, відео)



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Рятувальники деблокували водія автомобіля Kia Фото: ДСНС

На місці ДТП працюють рятувальники, правоохоронці та медики

У четвер, 29 жовтня, на трасі Київ – Чоп поблизу села Гурівщина сталася доржньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 8:32.

На місці рятувальники встановили, що сталося ДТП за участю автомобілів Renault Master, в якому перебувало 8 чоловік, та Kia Sorento, в якому перебувало 5 чоловік. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники за допомогою пневматичного інструменту деблокували водія автомобіля Kia та передали медичним працівникам.

На місці події від ДСНС працювало 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Як повідомляє Патрульна поліція Київської області, попередньо, 10 потерпілих шпиталізовано, ще 2 людей відмовились від шпиталізації. У зв'язку з ДТП ускладнено рух у напрямку Києва.