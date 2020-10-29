У Києві автомобіль збив дівчину прямо на «зебрі» (відео)
Дівчина не отримала серйозних травм, але була госпіталізована
У середу, 28 жовтня, ввечері на перехресті вулиць Гетьмана та Голего в Солом'янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Водій Renault збив дівчину прямо на пішохідному переході.
Дівчина жива, серйозних травм не отримала, але була госпіталізована для більше детального обстеження.
Як повідомлялося, 26 жовтня пізно ввечері на вулиці Басейній в Печерському районі Києва чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці й потрапив під колеса автомобіля.