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    У Києві автомобіль збив дівчину прямо на «зебрі» (відео)

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    ДТП сталася на пішохідному переході - У Києві автомобіль збив дівчину прямо на «зебрі» (відео)
    ДТП сталася на пішохідному переході
    Фото: скріншот відео

    Дівчина не отримала серйозних травм, але була госпіталізована

    У середу, 28 жовтня, ввечері на перехресті вулиць Гетьмана та Голего в Солом'янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Водій Renault збив дівчину прямо на пішохідному переході.

    Дівчина жива, серйозних травм не отримала, але була госпіталізована для більше детального обстеження.

    Як повідомлялося, 26 жовтня пізно ввечері на вулиці Басейній в Печерському районі Києва чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці й потрапив під колеса автомобіля.

    ДТП Київ водій автомобіль
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