У Києві автомобіль збив дівчину прямо на «зебрі» (відео)



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ДТП сталася на пішохідному переході Фото: скріншот відео

Дівчина не отримала серйозних травм, але була госпіталізована

У середу, 28 жовтня, ввечері на перехресті вулиць Гетьмана та Голего в Солом'янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Водій Renault збив дівчину прямо на пішохідному переході.

Дівчина жива, серйозних травм не отримала, але була госпіталізована для більше детального обстеження.

Як повідомлялося, 26 жовтня пізно ввечері на вулиці Басейній в Печерському районі Києва чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці й потрапив під колеса автомобіля.