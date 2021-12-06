На Великій Кільцевій дорозі Ford вилетів з дороги в дерево (фото)

66-річний водій і пасажирка потрапили до лікарні

5 грудня близько 21:00 на Великій Кільцевій дорозі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Ford. Аварія трапилася в напрямку Мінського шосе, одразу за рестораном «Колиба», повідомляє «Київ оперативний».

За інформацією свідків, водій Ford їхав у крайній лівій смузі і раптово втратив кермування. Автомобіль влетів у бровку, виїхав із дороги у кювет, де зіштовхнувся із деревом.

Серйозних травм зазнала пасажирка Ford, яка не скористалася пасками безпеки. 66-річного водія та пасажирку госпіталізували до лікарні.

На місці працювали правоохоронці патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 5 грудня у Житомирській області на автодорозі Київ-Чоп сталася смертельна аварія. Водійка Daewoo Lanos виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила зіткнення з вантажним автомобілем Daf. У результаті ДТП загинули її чоловік та двоє дітей.

29 листопада на вулиці Грушевського у центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Toyota тікав від поліції та протаранив чотири машини.

29 листопада на Столичному шосе в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися п'ять автомобілів.



