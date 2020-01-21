Під Києвом мотоцикл із двома хлопцями влетів у вантажівку (фото)
Мотоцикл на повній швидкості протаранив вантажний Volkswagen
19-річний хлопець і підліток отримали серйозні травми
У понеділок, 20 січня, в селі Горенка під Києвом сталася ДТП. Двоє хлопців на мотоциклі пішли на обгін автомобіля і протаранили вантажний Volkswagen в бік.
Постраждалих забрала бригада швидкої допомоги. Про це повідомляє Інформатор.
ДТП сталася близько 16:30. За попередньою інформацією, двоє хлопців на мотоциклі їхали з боку Гостомельського шосе у бік села Горенка по вулиці Садова. В районі будинку №24 вони пішли на обгін і виїхали на зустрічну смугу. Попереду їхав Volkswagen, який почав здійснювати поворот наліво і мотоцикл на повній швидкості протаранив його.
В результаті удару двоє хлопців, одному з яких 19 років, а іншому 17, отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх доставили в найближчу лікарню.
Подробиці ДТП встановлює патрульна поліція.
Нагадаємо, 20 січня на проспекті Науки у Києві п'яний водій Mitsubishi протаранив припарковані автомобілі.