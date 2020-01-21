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    Новини

    Під Києвом мотоцикл із двома хлопцями влетів у вантажівку (фото)

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    <p>Мотоцикл на повній швидкості протаранив вантажний Volkswagen</p> - Під Києвом мотоцикл із двома хлопцями влетів у вантажівку (фото)

    Мотоцикл на повній швидкості протаранив вантажний Volkswagen

    Фото: Інформатор

    19-річний хлопець і підліток отримали серйозні травми

    У понеділок, 20 січня, в селі Горенка під Києвом сталася ДТП. Двоє хлопців на мотоциклі пішли на обгін автомобіля і протаранили вантажний Volkswagen в бік.

    Постраждалих забрала бригада швидкої допомоги. Про це повідомляє Інформатор.

    ДТП сталася близько 16:30. За попередньою інформацією, двоє хлопців на мотоциклі їхали з боку Гостомельського шосе у бік села Горенка по вулиці Садова. В районі будинку №24 вони пішли на обгін і виїхали на зустрічну смугу. Попереду їхав Volkswagen, який почав здійснювати поворот наліво і мотоцикл на повній швидкості протаранив його.

    В результаті удару двоє хлопців, одному з яких 19 років, а іншому 17, отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх доставили в найближчу лікарню.

    Подробиці ДТП встановлює патрульна поліція.

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    Під Києвом мотоцикл із двома хлопцями влетів у вантажівку (фото)
    Під Києвом мотоцикл із двома хлопцями влетів у вантажівку (фото)
    Під Києвом мотоцикл із двома хлопцями влетів у вантажівку (фото)
    Під Києвом мотоцикл із двома хлопцями влетів у вантажівку (фото)
    Під Києвом мотоцикл із двома хлопцями влетів у вантажівку (фото)
    Під Києвом мотоцикл із двома хлопцями влетів у вантажівку (фото)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 20 січня на проспекті Науки у Києві п'яний водій Mitsubishi протаранив припарковані автомобілі.

    Національна поліція України ДТП водій Київщина мотоцикл
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