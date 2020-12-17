У Києві п’яний водій Smart в‘їхав у припарковану автівку «Нової пошти» (відео)

П‘яний чоловік забирав жінку з лікарні та був госпіталізований сам

У середу, 16 грудня, на проспекті Лобановського, 140 в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Smart і автівки Citroen «Нової пошти».

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Smart в‘їхав у припаркований Citroen.

Як розповіла пасажирка Smart, вона була у лікарні і попросила свого чоловіка забрати її. Каже, що не знала, що чоловік вживав алкогольні напої.

Водій «Нової пошти» сказав, що у водія Smart Драгер показав 2 проміле алкоголю.

Після проходження тесту на стан сп’яніння водія госпіталізували, оскільки він травмувався під час ДТП: отримав закриту черепно-мозкову травму, травму грудної клітини та забій суглоба ноги.

Як повідомлялося, 15 грудня на Хрещатику таксист намагався розвернутися з порушенням правил дорожнього руху та спровокував ДТП.

У ніч на 15 грудня на Кільцевій дорозі в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: водій Toyota на швидкості в‘їхав у бетонну огорожу.