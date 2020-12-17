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    У Києві п’яний водій Smart в‘їхав у припарковану автівку «Нової пошти» (відео)

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    Smart протаранив автівкв Citroen - У Києві п’яний водій Smart в‘їхав у припарковану автівку «Нової пошти» (відео)
    Smart протаранив автівкв Citroen
    Фото: скріншот відео

    П‘яний чоловік забирав жінку з лікарні та був госпіталізований сам

    У середу, 16 грудня, на проспекті Лобановського, 140 в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Smart і автівки Citroen «Нової пошти».

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Smart в‘їхав у припаркований Citroen.

    Як розповіла пасажирка Smart, вона була у лікарні і попросила свого чоловіка забрати її. Каже, що не знала, що чоловік вживав алкогольні напої.

    Водій «Нової пошти» сказав, що у водія Smart Драгер показав 2 проміле алкоголю.

    Після проходження тесту на стан сп’яніння водія госпіталізували, оскільки він травмувався під час ДТП: отримав закриту черепно-мозкову травму, травму грудної клітини та забій суглоба ноги.

    Як повідомлялося, 15 грудня на Хрещатику таксист намагався розвернутися з порушенням правил дорожнього руху та спровокував ДТП.

    У ніч на 15 грудня на Кільцевій дорозі в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: водій Toyota на швидкості в‘їхав у бетонну огорожу.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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