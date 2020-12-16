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    П’яна ДТП у Києві: водій Alfa Romeo влетів у відбійник (відео)

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    Автомобіль досі перебуває на місці ДТП - П’яна ДТП у Києві: водій Alfa Romeo влетів у відбійник (відео)
    Автомобіль досі перебуває на місці ДТП
    Фото: скріншот відео

    Очевидці повідомляють, що водій Alfa Romeo і два пасажири були у стані алкогольного сп'яніння

    У ніч на середу, 16 грудня, на проспекті Павла Тичини у Дніпровському районі Києва (житловий масив Березняки) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Alfa Romeo.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Аварія трапилася поблизу ТЦ Silver Breeze. Водій автомобіля, не впоравшись із керуванням, влетів у відбійник.

    Зіткнення було доволі серйозним. Є постраждалі.

    Очевидці, які підбігли на допомогу, запевняють, що всі троє чоловіків, які були в автомобілі - нетверезі.

    Станом на 14 годину 16 грудня автівка стоїть на місці ДТП.

    Як повідомлялося, 15 грудня на Хрещатику таксист намагався розвернутися з порушенням правил дорожнього руху та спровокував ДТП.

    У ніч на 15 грудня на Кільцевій дорозі в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: водій Toyota на швидкості в‘їхав у бетонну огорожу.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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