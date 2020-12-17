Під Києвом зухвалий водій розтрощив чотири автівки та втік (відео)

Слідчі розшукали водія в Ірпені, де він переховувався

У селищі Чабани Києво-Святошинського району порушник протаранив автівки, що були припарковані поблизу житлового будинку. На цьому зловмисник не зупинився – декілька раз зухвало протаранив транспортний засіб, не даючи проїзду водію, що рухався у зустрічному напрямку.

Власники пошкоджених авто відразу звернулись до поліції. На місце події оперативно прибули правоохоронці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Працівники поліції опитали свідків події, відпрацювали камери відеоспостереження поблизу місця пригоди. Також для розшуку зловмисника та транспортного засобу було введено в дію спеціальну поліцейську операцію.

Поліцейським вдалось встановити особу, причетну до такого зухвалого порушення публічної безпеки і порядку. Також розшукали й автівку зловмисника – після скоєного він зіткнувся з парканом, покинув власний автомобіль та зник у невідомому напрямку.

Хуліганом виявився 44-річний уродженець Херсонщини, увесь день він переховувався у місті Ірпінь.

Слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури надали правову оцінку зухвалим діям чоловіка та відкрили кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

На даний час тривають необхідні процесуальні дії. Також буде визначено, чи перебував чоловік за кермом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів.

За скоєне йому загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність.