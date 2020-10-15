Байкер із мотоциклом відлетіли на тротуар: у Києві сталося серйозне ДТП (відео)



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ДТП сталося на перехресті на вулиці Січових Стрільців Фото: скріншот відео

Водій автомобіля на перехресті не пропустив мотоцикліста

У середу, 14 жовтня, близько 18 години на вулиці Січових Стрільців у Києві сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися автомобіль Peugeot та мотоцикл.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Як видно на відео, водій автомобіля не пропустив мотоцикліста. Від удару байкер вилетів із мотоцикла і, перелетівши через капот автівки, впав на тротуар. Також на тротуар відлетів і сам двоколісний транспортний засіб.

Слід зазначити, що водій автомобіля після зіткнення в першу чергу оглянув свою машину, а не підійшов до байкера для надання допомоги.

У ДТП обійшлося без потерпілих.

Патрульні склали протокол на керманича Peugeot за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП.