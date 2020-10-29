Смертельне ДТП на Видубичах: поліція затримала водія автобуса



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Автобус на тротуарі збив пішоходів Фото: Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП

Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за фактом смертельного ДТП за участю автобуса біля станції метро «Видубичі».

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, 28 жовтня близько 19 години до столичної поліції надійшло повідомлення про смертельну автопригоду біля станції метро «Видубичі» за участю автобуса.

Правоохоронці встановили, що водій автобуса здійснив виїзд за межі проїзної частини, де на тротуарі здійснив наїзд на пішоходів. Внаслідок ДТП чоловік 1977 року народження загинув на місці події, двоє жінок 1965 та 1979 років народження госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Водія автобуса 1957 року народження слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Патрульні поліцейські провели тестування правопорушника на драгері. Результат показав відсутність у водія ознак алкогольного сп'яніння.

Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає покарання від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває, в рамках якого слідчі встановлюють обставини та причини цієї смертельної автопригоди.

Нагадаємо, 14 серпня на перетині Дніпровської набережної та Княжого затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в'їхав в кав'ярню на зупинці громадського транспорту. В результаті ДТП сильно постраждали водій та працівниця кав'ярні.