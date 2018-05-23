На Троєщині таксист протаранив Skoda з п’яним водієм

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Фото: Інформатор ДТП на Троєщині

Водій-таксист Daewoo повертав на Закревського і не помітив другий автомобіль

23 травня вночі на перехресті вулиць Миколи Закревського і Теодора Драйзера сталася ДТП: зіткнулися Daewoo Nubira і Skoda Octavia.

Аварія трапилася близько 00:20. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія-таксиста Daewoo, він повертав на Закревського і не помітив другий автомобіль, який їхав прямо в сторону проспекту Маяковського.

Чоловік, який перебував за кермом Skoda був п'яний. Драгер показав 1,59, що значно перевищує норму в 0,2.

Авто сильно пошкоджені. На щастя, ніхто серйозно не постраждав, госпіталізація не знадобилася.

На місці працювала поліція.

Як повідомлялося, 23 травня вночі в Голосіївському районі Києва сталася ДТП: Daewoo Lanos заїхав в будівельний котлован посеред дороги.