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    На Троєщині таксист протаранив Skoda з п’яним водієм

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    ДТП на Троєщині - На Троєщині таксист протаранив Skoda з п’яним водієм
    Фото: Інформатор
    ДТП на Троєщині

    Водій-таксист Daewoo повертав на Закревського і не помітив другий автомобіль

    23 травня вночі на перехресті вулиць Миколи Закревського і Теодора Драйзера сталася ДТП: зіткнулися Daewoo Nubira і Skoda Octavia.

    Аварія трапилася близько 00:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія-таксиста Daewoo, він повертав на Закревського і не помітив другий автомобіль, який їхав прямо в сторону проспекту Маяковського.

    Чоловік, який перебував за кермом Skoda був п'яний. Драгер показав 1,59, що значно перевищує норму в 0,2.

    Авто сильно пошкоджені. На щастя, ніхто серйозно не постраждав, госпіталізація не знадобилася.

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    На Троєщині таксист протаранив Skoda з п’яним водієм
    На Троєщині таксист протаранив Skoda з п’яним водієм
    На Троєщині таксист протаранив Skoda з п’яним водієм
    На Троєщині таксист протаранив Skoda з п’яним водієм
    На Троєщині таксист протаранив Skoda з п’яним водієм
    На Троєщині таксист протаранив Skoda з п’яним водієм
    На Троєщині таксист протаранив Skoda з п’яним водієм
    Фото: Інформатор

    На місці працювала поліція.

    Як повідомлялося, 23 травня вночі в Голосіївському районі Києва сталася ДТП: Daewoo Lanos заїхав в будівельний котлован посеред дороги.

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