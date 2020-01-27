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    У Києві лоб в лоб зіткнулися ВАЗ і маршрутка з пасажирами (фото)

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    Сталося лобове зіткнення автобуса і легковика - У Києві лоб в лоб зіткнулися ВАЗ і маршрутка з пасажирами (фото)
    Сталося лобове зіткнення автобуса і легковика
    Фото: dtp.kiev.ua

    В результаті ДТП постраждав водій легковика

    Сьогодні, 27 січня, вранці на перехресті вулиць Героїв Космосу і Жмеринської сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ і маршрутний автобус.

    На момент аварії в маршрутці перебували пасажири, але ніхто з них не постраждав.

    20-річного водія ВАЗ забрала швидка допомога.

    На місці працює екіпаж патрульної поліції, з'ясовуються усі обставини події.

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    У Києві лоб в лоб зіткнулися ВАЗ і маршрутка з пасажирами (фото)
    У Києві лоб в лоб зіткнулися ВАЗ і маршрутка з пасажирами (фото)
    У Києві лоб в лоб зіткнулися ВАЗ і маршрутка з пасажирами (фото)
    У Києві лоб в лоб зіткнулися ВАЗ і маршрутка з пасажирами (фото)
    У Києві лоб в лоб зіткнулися ВАЗ і маршрутка з пасажирами (фото)

    Нагадаємо, на Київщині Mercedes, тікаючи від поліції, врізався в три автомобілі.

    На околицях Ірпеня Київської області у ніч на 25 січня автомобіль Hyundai Elantra злетів з дороги й впав у річку Буча. У салоні знаходилися водій і 9-річна дитина. Чоловік зміг врятуватися сам і витягнути на берег дитину, яку згодом доставили до реанімації.

    Національна поліція України ДТП Київ громадський транспорт водій автомобіль
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