У Києві лоб в лоб зіткнулися ВАЗ і маршрутка з пасажирами (фото)



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Сталося лобове зіткнення автобуса і легковика Фото: dtp.kiev.ua

В результаті ДТП постраждав водій легковика

Сьогодні, 27 січня, вранці на перехресті вулиць Героїв Космосу і Жмеринської сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ і маршрутний автобус.

На момент аварії в маршрутці перебували пасажири, але ніхто з них не постраждав.

20-річного водія ВАЗ забрала швидка допомога.

На місці працює екіпаж патрульної поліції, з'ясовуються усі обставини події.

Нагадаємо, на Київщині Mercedes, тікаючи від поліції, врізався в три автомобілі.

На околицях Ірпеня Київської області у ніч на 25 січня автомобіль Hyundai Elantra злетів з дороги й впав у річку Буча. У салоні знаходилися водій і 9-річна дитина. Чоловік зміг врятуватися сам і витягнути на берег дитину, яку згодом доставили до реанімації.