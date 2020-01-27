У Києві лоб в лоб зіткнулися ВАЗ і маршрутка з пасажирами (фото)
В результаті ДТП постраждав водій легковика
Сьогодні, 27 січня, вранці на перехресті вулиць Героїв Космосу і Жмеринської сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ і маршрутний автобус.
На момент аварії в маршрутці перебували пасажири, але ніхто з них не постраждав.
20-річного водія ВАЗ забрала швидка допомога.
На місці працює екіпаж патрульної поліції, з'ясовуються усі обставини події.
Нагадаємо, на Київщині Mercedes, тікаючи від поліції, врізався в три автомобілі.
На околицях Ірпеня Київської області у ніч на 25 січня автомобіль Hyundai Elantra злетів з дороги й впав у річку Буча. У салоні знаходилися водій і 9-річна дитина. Чоловік зміг врятуватися сам і витягнути на берег дитину, яку згодом доставили до реанімації.