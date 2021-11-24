На Троєщині вигорів підвал магазину

На місці пожежі працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки

Рятувальника знадобиося півтори години на ліквідацію пожежі

23 листопада сталася пожежа в будівлі магазину на вул. Закревського, 30 у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 19:54. На місце виклику було направлено рятувальників 13 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що в підвалі у приміщенні котельні виникла пожежа на площі 10 кв. м.

Пожежу було ліквідовано о 21:38.

Гасіння пожежі ускладнювалось сильним задимленням, що значно перешкоджало пошуку осередку пожежі.

Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджені стелажі, дрова, вугілля, особисті речі, закопчені стіни та стеля підвалу.

На місці пожежі працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 14 чоловік особового складу ДСНС

Жертв і постраждалих немає.

Причину пожежі встановлюватиме слідство.

Як повідомлялося, 22 листопада сталася пожежа в будівлі Київського інституту автоматики. Спостерігалося сильне задимлення на четвертому та п’ятому поверхах.

А в ніч на 23 листопада палала офісна будівля на вул. Колекторній, 3 у Дарницькому районі столиці.