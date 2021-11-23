Під Києвом третій день горить стихійне сміттєзвалище (фото)

Триває гасіння пожежі на площі 500 кв. м

21 листопада поблизу автодороги Кагарлик–Шубівка сталося загорання несанкціонованого сміттєзвалища. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби близько 17 години. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На виклик терміново було направлено рятувальників пожежно-рятувальної частини м. Кагарлик.

По прибуттю було встановлено, що горить несанкціоноване сміттєзвалище на площі 600 кв. м.

22 листопада пожежу локалізовано на площі 600 кв. м та ліквідовано на площі 100 кв. м.

До гасіння пожежі було залучено три чоловіка особового складу та одна одиниця техніки, дві одиниці тракторів «Міськрембудсервісу» м. Кагарлик.

23 листопада гасіння пожежі продовжено на площі 500 кв. м.

Як повідомлялося, 22 листопада сталася пожежа в будівлі Київського інституту автоматики. Спостерігалося сильне задимлення на четвертому та п’ятому поверхах.

А в ніч на 23 листопада палала офісна будівля на вул. Колекторній, 3 у Дарницькому районі столиці.