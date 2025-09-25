На центральній площі ВДНГ відкрито оновлений басейн (фото)

Оновлення басейну перед павільйоном №10 не проводилося 65 років, тобто ніколи

На центральній площі ВДНГ повністю відновлено басейн, який перебував у занедбаному стані понад десять років. Про це повідомив гендиректор ВДНГ Євген Мушкін, інформує «Главком».

Таким був басейн на ВДНГ до ремонту фото: Євген Мушкін/Facebook

Басейн, який розташований між павільйонами №4 та №8, відновили перед відкриттям фестивалю «Книжкова країна».

Такий вигляд має басейн на території ВДНГ після ремонту фото: Євген Мушкін/Facebook

Басейн після ремонту фото: Євген Мушкін/Facebook

За словами Мушкіна, оновлення басейну перед павільйоном №10 не проводилося 65 років (тобто ніколи), він перебував у аварійному стані й повністю втратив здатність тримати воду. Загальна сума, необхідна для ремонту становила близько 3 млн грн. Влітку 2023 року гендиректор ВДНГ оголосив збір на ремонт басейну.

25-28 вересня на ВДНГ проходить п'ятий фестиваль «Книжкова країна», на якому відбудеться понад 400 подій, серед них презентації, автограф-сесії, квести та мистецькі події.