Киянин обіцяв ухилянту за 13,5 тис. євро «домовитися» з прикордонниками

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Киянин обіцяв переправити чоловіка до Румунії за 13,5 тис євро, але не встиг – його затримали правоохоронці
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Після отримання частини обумовленої суми організатора схеми затримали правоохоронці

У Києві затримали чоловіка, який за 13,5 тис. євро обіцяв допомогти ухилянту нелегально виїхати до Румунії. Організатор схеми запевняв, що має домовленості з прикордонниками, які за певну суму посприяють незаконному перетину кордону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Правоохоронці встановили, що киянин пообіцяв за гроші організувати «клієнту» нелегальний виїзд до Румунії. Для цього, начебто спочатку чоловіка мали довезти до Чернівецької області, а вже там йому потрібно буде перейти кордон пішки.

Повідомляється, що такі послуги організатор схеми оцінив у 13,5 тис. євро, запевняючи що частину грошей отримають прикордонники, які допоможуть із незаконним перетином кордону. Після отримання частини обумовленої суми організатора схеми затримали.

Правоохоронці кваліфікували дії підозрюваного за двома статтями:

  • за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів);
  • за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). 

Нагадаємо, прокурори повідомили про підозру юристу приватної компанії, який допомагав чоловіку, що перебував у розшуку ТЦК та СП, виїхати за кордон. За послугу «під ключ» він вимагав 34 тис. євро, обіцяючи виготовити фіктивні документи та зняти з розшуку. 

Раніше директорка столичної фірми, маючи зв’язки зі службовими особами ТЦК та СП, за винагороду у сумі $19 тис. пропонувала призовникам дистанційно зняти їх з військового обліку з подальшим фіктивним працевлаштуванням у свою компанію. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також у Києві затримали чоловіка, який за $15-25 тис. допомагав знімати чоловіків з військового обліку.

