У Києві затримано двох чоловіків, які виготовляли печиво з «сюрпризом» (фото)

Столичні правоохоронці повідомили про підозри двом чоловікам, які налагодили вирощування конопель та збут канабісу по всій території України. Про це повідомляє «Главком» іщ посиланням на Київську міську прокуратуру.



Правоохоронці встановили, що свій «агробізнес» підозрювані облаштували в орендованому гаражі. Саме там і було виявлено рослини, які вирощували, облаштувавши освітлення та полив.

Повідомляється, що готовий до вживання канабіс клієнтам надсилали поштою, маскуючи відправлення під продукти харчування. Крім того, підозрювані продавали готове печиво з вмістом наркотичної речовини. Гроші за товар отримували на картки.

«Орієнтований прибуток підозрюваних від збуту наркотичних засобів за цінами «чорного» ринку становить близько 500 тис. грн на місяць», – повідомили у прокуратурі.

За результатами обшуків виявлено та вилучено понад 5 кг канабісу, печиво з вмістом тетрагідроканабінолу, кущі канабісу, насіння, лабораторне обладнання для вирощування коноплі тощо.



Санкція статей передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у серпні на всій території держави було проведено І етап всеукраїнської спецоперації під умовною назвою «Джентельмени». Комплекс оперативних заходів було проведено для виявлення та ліквідація незаконних посівів конопель і снотворного маку та недопущення надходження наркосировини на «чорний» ринок. Участь в операції взяли працівники поліції у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Ліквідація незаконних посівів запобігла потраплянню на «чорний» ринок близько 4,2 тонни готової наркотичної продукції. Збут такої кількості заборонених речовин міг принести наркоділкам понад 200 мільйонів гривень незаконного прибутку.