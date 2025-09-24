Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві затримано двох чоловіків, які виготовляли печиво з «сюрпризом» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві затримано двох чоловіків, які виготовляли печиво з «сюрпризом» (фото)
Правоохоронці встановили, що свій «агробізнес» підозрювані облаштували в орендованому гаражі
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Орієнтований прибуток підозрюваних від збуту наркотичних засобів за цінами «чорного» ринку становить близько 500 тис. грн на місяць 

Столичні правоохоронці повідомили про підозри двом чоловікам, які налагодили вирощування конопель та збут канабісу по всій території України. Про це повідомляє «Главком» іщ посиланням на Київську міську прокуратуру.
 
Правоохоронці встановили, що свій «агробізнес» підозрювані облаштували в орендованому гаражі. Саме там і було виявлено рослини, які вирощували, облаштувавши освітлення та полив.

Свій «агробізнес» підозрювані облаштували в орендованому гаражі
Свій «агробізнес» підозрювані облаштували в орендованому гаражі
фото: Київська міська прокуратура/Facebook
У гаражі було облаштовано освітлення та полив для вирощування конопель
У гаражі було облаштовано освітлення та полив для вирощування конопель
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Повідомляється, що готовий до вживання канабіс клієнтам надсилали поштою, маскуючи відправлення під продукти харчування. Крім того, підозрювані продавали готове печиво з вмістом наркотичної речовини. Гроші за товар отримували на картки.

Орієнтований прибуток підозрюваних від збуту наркотичних засобів за цінами «чорного» ринку становить близько 500 тис. грн на місяць
Орієнтований прибуток підозрюваних від збуту наркотичних засобів за цінами «чорного» ринку становить близько 500 тис. грн на місяць
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

«Орієнтований прибуток підозрюваних від збуту наркотичних засобів за цінами «чорного» ринку становить близько 500 тис. грн на місяць», – повідомили у прокуратурі.

Готовий до вживання канабіс клієнтам надсилали поштою, маскуючи відправлення під продукти харчування
Готовий до вживання канабіс клієнтам надсилали поштою, маскуючи відправлення під продукти харчування
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За результатами обшуків виявлено та вилучено понад 5 кг канабісу, печиво з вмістом тетрагідроканабінолу, кущі канабісу, насіння, лабораторне обладнання для вирощування коноплі тощо.
 
Санкція статей передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, у серпні на всій території держави було проведено І етап всеукраїнської спецоперації під умовною назвою «Джентельмени». Комплекс оперативних заходів було проведено для виявлення та ліквідація незаконних посівів конопель і снотворного маку та недопущення надходження наркосировини на «чорний» ринок. Участь в операції взяли працівники поліції у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Ліквідація незаконних посівів запобігла потраплянню на «чорний» ринок близько 4,2 тонни готової наркотичної продукції. Збут такої кількості заборонених речовин міг принести наркоділкам понад 200 мільйонів гривень незаконного прибутку. 

Читайте також:

Теги: Київ наркотики

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ. Одна з кондитерських повністю зруйнована внаслідок обстрілу РФ
Київ. Одна з кондитерських повністю зруйнована внаслідок обстрілу РФ
28 серпня, 11:35
У Росії горять НПЗ
Атака на Україну та удари по НПЗ у Росії: головне за ніч
28 серпня, 05:47
У своєму листі від 15 серпня перша леді США закликала Путіна припинити бойові дії заради дітей
The Washington Post розповіла, коли та як Путін принизив Меланію Трамп
4 вересня, 03:25
Ворог атакував Київ дронами
Атака на Київ: з'явились перші кадри наслідків
7 вересня, 04:48
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 вересня, 13:52
Операція пройшла успішно. Дитина вже відійшла від наркозу
Столичні хірурги подарували дитині можливість ходити завдяки унікальному «зростаючому» протезу
12 вересня, 13:59
Набуття у власність нерухомості надалі дозволило б власнику оформити право на землю, на якій розташована ця нерухомість
Чергова схема з будинком-привидом. Суд повернув громаді землю у Голосіївському районі
12 вересня, 17:05
Кястутіс Будріс прибув з візитом до України
Глава МЗС Литви прибув до Києва (відео)
19 вересня, 13:49
Хвилина мовчання у Києві 23 вересня 2025 року
Київ почав зупиняти транспорт на хвилину мовчання: бурхлива реакція соцмереж
Вчора, 13:08

Новини

На Київщині чоловік повісив на паркані власного собаку, поліція взялася за справу
На Київщині чоловік повісив на паркані власного собаку, поліція взялася за справу
У Києві затримано двох чоловіків, які виготовляли печиво з «сюрпризом» (фото)
У Києві затримано двох чоловіків, які виготовляли печиво з «сюрпризом» (фото)
На Київщині знайдено бойову гранату, яка була встановлена на розтяжці на дереві
На Київщині знайдено бойову гранату, яка була встановлена на розтяжці на дереві
«Не уявляю життя без моєї Екульки!» Сільський голова Гатного привітав ефектну дружину-громадянку РФ
«Не уявляю життя без моєї Екульки!» Сільський голова Гатного привітав ефектну дружину-громадянку РФ
Боролася за життя два тижні. У Києві померла 24-річна породілля, поранена під час атаки РФ
Боролася за життя два тижні. У Києві померла 24-річна породілля, поранена під час атаки РФ
Кияни насолоджуються останнім теплим днем перед похолоданням (фото)
Кияни насолоджуються останнім теплим днем перед похолоданням (фото)

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua