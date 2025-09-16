Капремонт шляхопроводу на вул. Полярній. Будівельники показали, що вже зроблено

Завершити основні будівельні роботи заплановано до кінця 2025 року

Шляхопровід на Полярній введений в експлуатацію в 1983 році та з того моменту жодного разу капітально не ремонтувався

Триває капітальний ремонт шляхопроводу через залізничну колію на вул. Полярній в Оболонському районі столиці. Наразі завершені основні будівельні роботи на частині шляхопроводу в напрямку вул. Сім’ї Кульженків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що дорожники вже облаштували нові опори, ригелі, шафові стінки та гідроізоляцію, змонтували 32 балки прогонових будов, замінили опори освітлення та опори контактної мережі тролейбусів.

Для відновлення руху автомобілів на збудованій частині влаштовано асфальтобетонне покриття, а для руху пішоходів – тротуари.

Розпочато роботи на протилежній частині шляхопроводу в напрямку вул. Героїв Дніпра фото: Офіційний портал Києва

Повідомляється, що на даний момент роботи розпочали на протилежній частині шляхопроводу в напрямку вул. Героїв Дніпра. Уже розібрали шари дорожнього покриття і монолітну плиту прогонової будови, триває демонтаж балок. Одночасно фахівці влаштовують велопішохідні доріжки та оздоблюють підземний пішохідний перехід.

За даними «Київавтодору», на шляхопроводі та підходах до нього планується створити належні умови для безперешкодного пересування людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Так, на підходах до пішохідних переходів понизять бортовий камінь і влаштують тактильну навігацію.

Для збереження руху транспорту та пішоходів шляхопроводом, усі роботи виконують із частковим поетапним обмеженням. Завершити основні будівельні роботи заплановано до кінця 2025 року.

Нагадаємо, «Київавтодор» оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.

Також до 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.