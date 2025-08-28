Головна Київ Новини
search button user button menu button

Сибіга з іноземними дипломатами відвідали місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Сибіга з іноземними дипломатами відвідали місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві
Клименко повідомив іноземних дипломатів про жертви та ліквідацію наслідків
фото: Reuters

Сибіга: Тут російські терористи вбили щонайменше 14 мирних жителів, зокрема чотирьох дітей

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіра разом з керівниками 55 іноземних дипломатичних місій відвідали місце удару РФ по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва. Про це Сибіга повідомив у соціальній мережі Х, передає «Главком»

«Після варварського російського удару по українській столиці важливо було відвідати разом із керівниками 55 іноземних дипломатичних місій місце одного з ударів – зруйнований житловий будинок у Дарницькому районі. Це місце жахливого воєнного злочину.

Тут російські терористи вбили щонайменше 14 мирних жителів, зокрема чотирьох дітей. Одна з дітей народилася під час російських ударів у 2022 році та загинула від російського удару сьогодні вранці», – написав він.

За словами Сибіги, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив іноземних дипломатів про жертви та ліквідацію наслідків.

«Вкрай важливо, щоб світ побачив російський терор і вжив заходів для зупинення цього варварства. Я дякую всім іноземним дипломатам, які сьогодні приєдналися до нас у вшануванні пам'яті жертв російських ударів. Росія – терористична держава. Ми розраховуємо на рішучу міжнародну відповідь та дії для посилення тиску на Росію, включаючи нові жорсткі санкції, та посилення підтримки України», – зазначив Сибіга.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. 

Також повідомлялось, що після чергової масованої комбінованої атаки Росії на Київ рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки удару. До робіт залучено авіацію. Гелікоптери ДСНС допомагають гасити масштабні пожежі, які виникли в результаті влучань

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вимагає від Російської Федерації припинити вбивства та вести переговори про мир.

Каллас наголосила, що поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами. «Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори», – каже вона.

Зауважимо, через російську атаку в ніч на 28 серпня на столицю вже відомо про 15 загиблих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед загиблих у Києві – троє дітей. Найменшій дитині, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу, було лише два роки.

Кличко повідомив, що у столиці зафіксовано багато руйнувань у різних районах. Наслідки фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура: заклади освіти, торгівельні центри, житлові будинки, транспортна інфраструктура.

За повідомленням міського голови, у Дарницькому дайоні, де вщент зруйнована багатоповерхівка, рятувальники продовжують шукати людей під завалами. У Києві розгорнуто оперативні штаби для допомоги всім постраждалим.

Читайте також:

Теги: Андрій Сибіга дипломатія Київ ракетна атака обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Броварському та Фастівському районах пошкоджено цивільну інфраструктуру
Обстріл Київщини: зʼявилися перші деталі про наслідки атаки
Сьогодні, 06:20
Центр Києва буде перекрито
Сьогодні буде перекрито центр Києва через візит іноземних делегацій
24 серпня, 05:33
Екскурсії розроблені відповідно до умов воєнного стану
До Дня Незалежності України у Києві заплановано 12 безкоштовних екскурсій: як потрапити
19 серпня, 16:29
Нейрохірурги міської дитячої клінічної лікарні №1 провели складну операцію
Лікарі, які врятували 17-річного юнака, нагадали про небезпеку «травми пірнальника»
14 серпня, 13:45
Озера Жандарка у Дарницькому районі Києва
У Києві комунальники за допомогою нового методу обробили озеро Жандарка  (відео)
1 серпня, 11:33
Пам’яткоохоронний статус дозволить зберегти Житній ринок у тому автентичному вигляді, яким захоплюються наші містяни та гості столиці
Житній ринок отримав охоронний статус у столиці
30 липня, 14:05
Вітез зриває елементи облицювання з житлового комплексу «Патріотика»
Негода у Києві. Вітер почав розбирати недобуд на Осокорках (відео)
29 липня, 17:57
СБУ викрила агента ФСБ в «Укртелекомі» 
Посадовець «Укртелекому», який працював на ФСБ, проведе 15 років у в'язниці
29 липня, 08:54
Райков: До жодного з цивільних у мене немає претензій
Військовий після відпустки у Києві звернувся до Зеленського
28 липня, 19:44

Новини

РФ масовано атакувала Київ: вже 18 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
РФ масовано атакувала Київ: вже 18 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
Столична влада повідомила про антирекорд: пошкодження є у всіх районах
Столична влада повідомила про антирекорд: пошкодження є у всіх районах
Сибіга з іноземними дипломатами відвідали місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві
Сибіга з іноземними дипломатами відвідали місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві
Киянка розповіла, як вижила після влучання «шахеда» у її квартиру
Киянка розповіла, як вижила після влучання «шахеда» у її квартиру
Окупанти вдарили по сортувальному депо «Нової пошти»: поранені працівники
Окупанти вдарили по сортувальному депо «Нової пошти»: поранені працівники
Внаслідок атаки на Київ пошкоджено офіс «Української правди» (фото)
Внаслідок атаки на Київ пошкоджено офіс «Української правди» (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
5037
РФ масовано атакувала Київ: вже 18 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
4656
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
4317
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
2170
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua