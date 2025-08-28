Сибіга з іноземними дипломатами відвідали місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві

Сибіга: Тут російські терористи вбили щонайменше 14 мирних жителів, зокрема чотирьох дітей

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіра разом з керівниками 55 іноземних дипломатичних місій відвідали місце удару РФ по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва. Про це Сибіга повідомив у соціальній мережі Х, передає «Главком»

«Після варварського російського удару по українській столиці важливо було відвідати разом із керівниками 55 іноземних дипломатичних місій місце одного з ударів – зруйнований житловий будинок у Дарницькому районі. Це місце жахливого воєнного злочину.

Тут російські терористи вбили щонайменше 14 мирних жителів, зокрема чотирьох дітей. Одна з дітей народилася під час російських ударів у 2022 році та загинула від російського удару сьогодні вранці», – написав він.

За словами Сибіги, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив іноземних дипломатів про жертви та ліквідацію наслідків.

Following the barbaric Russian strike on the Ukrainian capital, it was important to visit, together with heads of 55 foreign diplomatic missions, the site of one of the strikes, a ruined residential building in the Darnytskyi district.



This is a site of a horrible war crime. At… pic.twitter.com/UEAx6atz7g — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 28, 2025

«Вкрай важливо, щоб світ побачив російський терор і вжив заходів для зупинення цього варварства. Я дякую всім іноземним дипломатам, які сьогодні приєдналися до нас у вшануванні пам'яті жертв російських ударів. Росія – терористична держава. Ми розраховуємо на рішучу міжнародну відповідь та дії для посилення тиску на Росію, включаючи нові жорсткі санкції, та посилення підтримки України», – зазначив Сибіга.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

Також повідомлялось, що після чергової масованої комбінованої атаки Росії на Київ рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки удару. До робіт залучено авіацію. Гелікоптери ДСНС допомагають гасити масштабні пожежі, які виникли в результаті влучань

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вимагає від Російської Федерації припинити вбивства та вести переговори про мир.

Каллас наголосила, що поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами. «Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори», – каже вона.

Зауважимо, через російську атаку в ніч на 28 серпня на столицю вже відомо про 15 загиблих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед загиблих у Києві – троє дітей. Найменшій дитині, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу, було лише два роки.

Кличко повідомив, що у столиці зафіксовано багато руйнувань у різних районах. Наслідки фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура: заклади освіти, торгівельні центри, житлові будинки, транспортна інфраструктура.

За повідомленням міського голови, у Дарницькому дайоні, де вщент зруйнована багатоповерхівка, рятувальники продовжують шукати людей під завалами. У Києві розгорнуто оперативні штаби для допомоги всім постраждалим.