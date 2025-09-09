Головна Країна Події в Україні
«Іскандер», який вдарив по Кабміну, містив іноземні компоненти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Інформація про іноземні компоненти в російській ракеті вже була передана міжнародним партнерам для вжиття санкцій.
фото з відкритих джерел

Відомо, що порівняно з ракетами, виготовленими раніше, кількість компонентів із Європи та США зменшилася

Ракета «Іскандер», якою російські війська атакували урядову будівлю в Києві, містила понад 30 іноземних деталей, зокрема виробництва США, Великої Британії та Японії. Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, зазначивши, що бойова частина ракети не спрацювала, передає «Главком».

За словами Власюка, досліджена ракета «Іскандер» мала такий розподіл компонентів за країнами-виробниками:

  • 35 компонентів – американського виробництва;
  • 1 компонент – японського;
  • 1 компонент – британського;
  • 1 компонент – швейцарського;
  • 5 компонентів – білоруського;
  • 57 компонентів – російського.

Серед іноземних виробників – такі компанії, як Texas Instruments, Analog Devises та Altera (США), College Electronics Ltd (Велика Британія), Fujitsu (Японія) та Traco Power (Швейцарія).

Власюк підкреслив, що порівняно з ракетами, виготовленими раніше, кількість компонентів із Європи та США зменшилася, а з Росії та Білорусі – зросла. Вся отримана інформація вже була передана міжнародним партнерам для вжиття санкцій.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Внаслідок атаки ніхто з працівників уряду не постраждав.

Як відомо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.

З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина.

До слова, серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Також на Донеччині Сили оборони України провели зачистку у Володимирівці та відкинули противника у трьох населених пунктах. Усі ці населені пункти розташовані в західній частині регіону, поблизу Покровська.

Теги: Кабмін Київ ракета ракетна атака

