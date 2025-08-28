Обстріл столиці: якість повітря у деяких районах досягла небезпечного рівня

Найбільш забруднене повітря в Дарницькому районі

Унаслідок атаки постраждали Дарницький, Дніпровський, Соломʼянський, Шевченківський, Голосіївський, Оболонський та Деснянський райони

У деяких районах Києва через атаку російських окупантів зафіксовано забруднення атмосферного повітря: індекс якості повітря досягнув значення 182. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Найбільш забруднене повітря в Дарницькому районі. Також забруднення зафіксовано у локація Шевченківського району.

Станом на 06:00 карта якості повітря мала такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Під ударом перебував Київ. Повітряна тривога тривала понад девʼять годин.

На цей час відомо про чотирьох загиблих та понад 20 поранених. За оперативною інформацією, серед загиблих – 14-річна дівчина. Серед постраждалих щонайменше пʼятеро дітей, від 7 до 17 років.

Наслідки атаки зафіксовано на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Значні пошкодження в житловій забудові Дарницького та Дніпровського районів.

До слова, у Броварському районі Київщини пошкоджено приватний будинок та квартиру. Також у Фастівському районі зафіксовані пошкодження приватного будинку