Головна Київ Новини
search button user button menu button

Обстріл столиці: якість повітря у деяких районах досягла небезпечного рівня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Обстріл столиці: якість повітря у деяких районах досягла небезпечного рівня
Найбільш забруднене повітря в Дарницькому районі
фото: Укрінформ

Унаслідок атаки постраждали Дарницький, Дніпровський, Соломʼянський, Шевченківський, Голосіївський, Оболонський та Деснянський райони

У деяких районах Києва через атаку російських окупантів зафіксовано забруднення атмосферного повітря: індекс якості повітря досягнув значення 182. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Найбільш забруднене повітря в Дарницькому районі. Також забруднення зафіксовано у локація Шевченківського району.

Обстріл столиці: якість повітря у деяких районах досягла небезпечного рівня фото 1
Обстріл столиці: якість повітря у деяких районах досягла небезпечного рівня фото 2

Станом на 06:00 карта якості повітря мала такий вигляд: 

Обстріл столиці: якість повітря у деяких районах досягла небезпечного рівня фото 3

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Під ударом перебував Київ. Повітряна тривога тривала понад девʼять годин.

На цей час відомо про чотирьох загиблих та понад 20 поранених. За оперативною інформацією, серед загиблих – 14-річна дівчина. Серед постраждалих щонайменше пʼятеро дітей, від 7 до 17 років.

Наслідки атаки зафіксовано на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Значні пошкодження в житловій забудові Дарницького та Дніпровського районів.

До слова, у Броварському районі Київщини пошкоджено приватний будинок та квартиру. Також у Фастівському районі зафіксовані пошкодження приватного будинку

Читайте також:

Теги: Київ столиця обстріл повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дорожники ремонтуватимуть покриття тротуару на парній стороні проспекту від пров. Ужгородського до вул. Виставкової
Рух пішоходів ділянкою Голосіївського проспекту обмежено до 1 жовтня (схема)
28 липня, 08:29
Зранку нам вдалося заживити майже 67 тисяч домівок
Без світла майже 30 тисяч споживачів: енергетики усувають наслідки негоди на Київщині
28 липня, 13:53
Наразі пошуково-рятувальні операції в столиці тривають на двох локаціях
Дивом вижив. Чоловіка, який три години провів під завалами, врятовано (фото, відео)
31 липня, 10:43
Суд вже наклав арешт на активи як забезпечення позову
У родини столичних суддів понад 7 млн грн необґрунтованих активів: САП вимагає конфіскації
1 серпня, 15:28
Фото загиблих Наталії Гайової та її синів
Київщина попрощалася з родиною Гайових, вбитою російською ракетою 31 липня (фото)
5 серпня, 16:31
Інкубатори було придбано за кошти іноземного кредиту
Скандал із неякісними інкубаторами для немовлят. Прокуратура стягнула з постачальника 240 млн грн
11 серпня, 15:43
Російська ракета влучила в американський завод з виробництва електроніки
У Мукачеві зросла кількість постраждалих через російський обстріл
21 серпня, 19:32
Правоохоронці оточили виходи х ЖК
Поліція та комунальники оточили престижний ЖК на Осокорках (фото)
25 серпня, 10:15
У Києві викрито схему незаконного переправлення чоловіків до Румунії
У Києві викрито схему незаконного переправлення чоловіків до Румунії
26 серпня, 09:18

Новини

Обстріл столиці: якість повітря у деяких районах досягла небезпечного рівня
Обстріл столиці: якість повітря у деяких районах досягла небезпечного рівня
РФ масовано атакувала Київ: кількість загиблих та постраждалих зростає (оновлюється)
РФ масовано атакувала Київ: кількість загиблих та постраждалих зростає (оновлюється)
У Києві повітряна тривога тривала понад девʼять годин
У Києві повітряна тривога тривала понад девʼять годин
У Києві зросла кількість загиблих та поранених через масований обстріл
У Києві зросла кількість загиблих та поранених через масований обстріл
Обстріл Київщини: зʼявилися перші деталі про наслідки атаки
Обстріл Київщини: зʼявилися перші деталі про наслідки атаки
У Києві біля житлового будинку впав ворожий БпЛА
У Києві біля житлового будинку впав ворожий БпЛА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
55K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2945
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
2781
РФ масовано атакувала Київ: кількість загиблих та постраждалих зростає (оновлюється)
2553
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua