На участь у конкурсі на проєкт Меморіального комплексу Героям–киянам подано 12 заявок



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Меморіальний комплекс має стати уособленням героїчного подвигу киян, які віддали своє життя у бойових діях на сході України

Учасники працюватимуть над своїми проєктами два місяці

Департамент містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації отримав 12 заявок на участь у Всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі на визначення найкращого ескізного проєкту Меморіального комплексу «Героям–киянам, що загинули за цілісність та незалежність України». На цьому етапі реєстрація учасників завершена, а протягом кількох днів кожному із них буде надіслано конкурсну документацію. Про це розповів головний архітектор Києва – директор Департаменту містобудування та архітектури Олександр Свистунов.

«Цей меморіальний комплекс має стати символом Києва та уособленням героїчного подвигу наших земляків, що віддали своє життя під час бойових дій на сході України. І наше завдання – зробити не просто пам’ятник, а місце великої шани, яке викликатиме повагу, зокрема, і своїм художнім рішенням», – заявив Свистунов.

Учасники працюватимуть над своїми проєктами два місяці. Їм необхідно розробити концепцію частини існуючого парку «Хрещатий» із улаштуванням скульптурної композиції – меморіалу, що буде вшановувати пам’ять загиблих героїв на сході України та відповідати сучасним викликам патріотичної свідомості громадськості.

До журі конкурсу запрошено представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, провідних архітекторів та урбаністів, дизайнерів міського середовища і представників громадських організацій.

Оголошення переможців заплановане на кінець серпня.

Детальніше про конкурс за посиланням: https://heroivkyian.wixsite.com/heroivkyian

Як повідомлялося, у центрі Києва у 2020 році буде відкрито меморіальний комплекс Героїв-киян, що загинули за цілісність та незалежність України.