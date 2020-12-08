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    У центрі Києва відкрилась перша муніципальна кав’ярня: які її фішки (фото, відео)

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    У кав&rsquo;ярні працюватиме точка буккросингу&nbsp; - У центрі Києва відкрилась перша муніципальна кав’ярня: які її фішки (фото, відео)
    У кав’ярні працюватиме точка буккросингу 
    Фото: Вечірній Київ

    У кав'ярні поєднуються три найсмачніші запахи в світі

    У центрі Києва поблизу книгарні «Сяйво книги» на вул. Васильківській, 6 відкрилася перша перша муніципальна кав’ярня України «Сяйво кави».

    Це проєкт комунального підприємства «Міський магазин».

    «Сяйво кави» поєднало три найсмачніші запахи в світі: запах гарячої кави, свіжої випічки і сторінок нової книги, зазначили автори проєкту.

    У кав’ярні працюватиме точка буккросингу – кожен охочий зможе взяти зі спеціального стелажа безкоштовно будь-яку книгу та залишити щось із власної бібліотеки.

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    У центрі Києва відкрилась перша муніципальна кав’ярня: які її фішки (фото, відео)
    У центрі Києва відкрилась перша муніципальна кав’ярня: які її фішки (фото, відео)
    У центрі Києва відкрилась перша муніципальна кав’ярня: які її фішки (фото, відео)
    У центрі Києва відкрилась перша муніципальна кав’ярня: які її фішки (фото, відео)

    Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві. Ярмарки стартують 17 грудня і триватимуть до 30 грудня включно в кожному районі столиці.

    Теги: Київ книги магазин
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