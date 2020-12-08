У центрі Києва відкрилась перша муніципальна кав’ярня: які її фішки (фото, відео)

У кав'ярні поєднуються три найсмачніші запахи в світі

У центрі Києва поблизу книгарні «Сяйво книги» на вул. Васильківській, 6 відкрилася перша перша муніципальна кав’ярня України «Сяйво кави».

Це проєкт комунального підприємства «Міський магазин».

«Сяйво кави» поєднало три найсмачніші запахи в світі: запах гарячої кави, свіжої випічки і сторінок нової книги, зазначили автори проєкту.

У кав’ярні працюватиме точка буккросингу – кожен охочий зможе взяти зі спеціального стелажа безкоштовно будь-яку книгу та залишити щось із власної бібліотеки.

Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві. Ярмарки стартують 17 грудня і триватимуть до 30 грудня включно в кожному районі столиці.