На Відрадному трамвай проломив двері автомобіля

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Фото: Київ оперативний У Skoda сильно пом'яті водійські дверцята

Водій автівки посеред дороги відкрив двері у той час, коли поруч їхав трамвай

У п’ятницю, 18 травня, вранці у Солом’янському районі столиці сталася ДТП: трамвай зачепив автомобіль Skoda. Аварія трапилася на перехресті Відрадного проспекту і бульвару Вацлава Гавела.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Водій автівки посеред дороги відкрив двері у той час, коли поруч їхав трамвай. Трамвай протаранив дверцята автомобіля.

«На перехресті Відрадного і Гавела водій цієї Skoda чомусь вирішив відкрити двері прямо тоді, коли поруч їхав трамвай, за що і поплатився», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 17 травня на Софіївській Борщагівці неабияк п'яний водій буса Opel Movano влетів в автомобілі, що стояли на світлофорі.