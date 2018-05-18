На Відрадному трамвай проломив двері автомобіля
-
Розсилка
Водій автівки посеред дороги відкрив двері у той час, коли поруч їхав трамвай
У п’ятницю, 18 травня, вранці у Солом’янському районі столиці сталася ДТП: трамвай зачепив автомобіль Skoda. Аварія трапилася на перехресті Відрадного проспекту і бульвару Вацлава Гавела.
Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.
Водій автівки посеред дороги відкрив двері у той час, коли поруч їхав трамвай. Трамвай протаранив дверцята автомобіля.
«На перехресті Відрадного і Гавела водій цієї Skoda чомусь вирішив відкрити двері прямо тоді, коли поруч їхав трамвай, за що і поплатився», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 17 травня на Софіївській Борщагівці неабияк п'яний водій буса Opel Movano влетів в автомобілі, що стояли на світлофорі.