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    На Відрадному трамвай проломив двері автомобіля

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    У&nbsp;<span lang="UK">Skoda сильно пом'яті водійські дверцята</span>
    Фото: Київ оперативний
    У Skoda сильно пом'яті водійські дверцята

    Водій автівки посеред дороги відкрив двері у той час, коли поруч їхав трамвай

    У п’ятницю, 18 травня, вранці у Солом’янському районі столиці сталася ДТП: трамвай зачепив автомобіль Skoda. Аварія трапилася на перехресті Відрадного проспекту і бульвару Вацлава Гавела.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Водій автівки посеред дороги відкрив двері у той час, коли поруч їхав трамвай. Трамвай протаранив дверцята автомобіля.

    «На перехресті Відрадного і Гавела водій цієї Skoda чомусь вирішив відкрити двері прямо тоді, коли поруч їхав трамвай, за що і поплатився», - йдеться в повідомленні.

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    На Відрадному трамвай проломив двері автомобіля
    На Відрадному трамвай проломив двері автомобіля
    На Відрадному трамвай проломив двері автомобіля

    Як повідомлялося, 17 травня на Софіївській Борщагівці неабияк п'яний водій буса Opel Movano влетів в автомобілі, що стояли на світлофорі.

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