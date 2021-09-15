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    Закопчені стіни та пошкоджені меблі: у Києві вночі горіло кафе

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    О 4:03 рятувальники локалізували загоряння - Закопчені стіни та пошкоджені меблі: у Києві вночі горіло кафе
    О 4:03 рятувальники локалізували загоряння
    Фото з відкритих джерел

    Займання виникло на літній терасі з розповсюдженням полум’я в середину приміщення

    Літня тераса кафе на вул. Космічній загорілася сьогодні вночі, вогонь перейшов всередину приміщення. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Києві.

    «15 вересня о 3:43 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в одноповерховій будівлі громадського харчування на вул. Космічній, 12А, що у Дніпровському районі столиці», – йдеться в повідомленні.

    Займання виникло на літній терасі з розповсюдженням полум’я всередину приміщення.

    О 4:03 рятувальники локалізували загоряння на площі 15 кв. м та о 4:22 – ліквідували.

    Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено меблі, віконні рами, закопчено стіни та стелю приміщення.

    Нагадаємо, 10 вересня у столиці вночі сталася масштабна пожежа. У результаті пожежі в житловому будинку загинула жінка, евакуйовано шістьох осіб. Пожежники встановили, що пожежа виникла на 8 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку і поширилася на чотири балкони трьох квартир на дев’ятому поверсі.

    До слова, у Києві сталась пожежа в багатоповерховій адмінбудівлі.

    Як раніше повідомлялося, у Києві знову спалахнула масштабна пожежа на складах.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    Закопчені стіни та пошкоджені меблі: у Києві вночі горіло кафе