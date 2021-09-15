Закопчені стіни та пошкоджені меблі: у Києві вночі горіло кафе

Займання виникло на літній терасі з розповсюдженням полум’я в середину приміщення

Літня тераса кафе на вул. Космічній загорілася сьогодні вночі, вогонь перейшов всередину приміщення. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Києві.

«15 вересня о 3:43 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в одноповерховій будівлі громадського харчування на вул. Космічній, 12А, що у Дніпровському районі столиці», – йдеться в повідомленні.

Займання виникло на літній терасі з розповсюдженням полум’я всередину приміщення.

О 4:03 рятувальники локалізували загоряння на площі 15 кв. м та о 4:22 – ліквідували.

Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено меблі, віконні рами, закопчено стіни та стелю приміщення.

Нагадаємо, 10 вересня у столиці вночі сталася масштабна пожежа. У результаті пожежі в житловому будинку загинула жінка, евакуйовано шістьох осіб. Пожежники встановили, що пожежа виникла на 8 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку і поширилася на чотири балкони трьох квартир на дев’ятому поверсі.

До слова, у Києві сталась пожежа в багатоповерховій адмінбудівлі.

Як раніше повідомлялося, у Києві знову спалахнула масштабна пожежа на складах.