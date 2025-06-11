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Відпочинок в Одеській області: де можна купатися, а де категорично заборонено

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Відпочинок в Одеській області: де можна купатися, а де категорично заборонено
Одеса, як і раніше, залишається головним морським курортом України
колаж: glavcom.ua

Чорноморські пляжі України у 2025 році: між реальністю війни та прагненням до моря

Чорноморське узбережжя України, що традиційно було магнітом для мільйонів відпочивальників, вже третій рік поспіль живе в умовах повномасштабної війни. Питання про стан пляжів, їх доступність та безпеку залишається одним із найактуальніших для українців, які прагнуть хоч ненадовго відволіктися від реалій воєнного стану. Як виглядає відпочинок на Одещині та Миколаївщині станом на червень 2025 року? Чи можна купатися у морі, де є заборони і як їх дотримуються? «Главком» розбирає детально.

Загальний стан та правила безпеки на Чорноморському узбережжі

Загальною для всіх прибережних регіонів залишається головна небезпека – мінна загроза та ракетні обстріли. З початком повномасштабного вторгнення Росії, морське узбережжя України було заміновано для запобігання десантним операціям противника. Попри зусилля з розмінування, ризики залишаються надзвичайно високими.

Офіційно, купальний сезон на більшості українських пляжів Чорного моря заборонений. Це стосується як Одеської, так і Миколаївської областей. Причиною є не лише міни, які постійно приносить штормами, а й загроза ракетних ударів та обстрілів.

Основні правила безпеки, які продовжують діяти:

  • Категорична заборона на відвідування необстежених пляжів та прибережних зон.
  • Небезпека мінної загрози: навіть на дозволених ділянках є ризик виявлення мін після штормів.
  • Заборона на навігацію малих плавзасобів (човнів, катерів, гідроциклів).
  • Укриття під час повітряних тривог: у разі оголошення повітряної тривоги слід негайно покинути пляж і прямувати до найближчого укриття.

Одеська область: між дозволами та ризиками

Центральний міський пляж у Чорноморську
Центральний міський пляж у Чорноморську
фото: з відкритих джерел

Одеса, як і раніше, залишається головним морським курортом України. Попри війну, місто намагається адаптуватися до нових реалій, прагнучи зберегти хоч якусь подобу літнього відпочинку.

Дозволені пляжі та умови користування: Згідно з останнім повідомленням Одеської обласної військової адміністрації, станом на 5 червня в регіоні відкрили 12 пляжів, 11 з яких розташовані в Одесі. Це стосується лише спеціально облаштованих та перевірених ділянок, де були проведені роботи з розмінування дна та встановлені захисні сітки для запобігання потраплянню мін.

В Одесі погоджено відкриття 11 пляжів:

  • Центральний міський пляж
  • Інклюзивний пляж «Безмеж»
  • «Буфет на Малому Фонтані»
  • «Гранд Петтін»
  • «Ітака»
  • «Куба»
  • «Калетон» (колишній «Пляж 14-та станція Великого Фонтану»)
  • «Чайка»
  • «Сігал Біч»
  • «Курортний»
  • «Паблік»

Також один пляж відкрито в Ізмаїльському районі – у селищі Приморське.

В ОВА зазначили, що цей писок буде доповнюватися після проходження перевірок.

За словами місцевих мешканців у коментарі «Главкому», на офіційно дозволених пляжах кількість відпочиваючих завжди висока.

«Мої родичі приїхали тільки вчора, а вже зранку поїхали у Чорноморськ на пляж, поки є хороша погода. Там людей завжди багато і не дивно, що пляжі забиті повністю. Поки сезон всі їдуть відпочивати, хто може», - зазначає одеситка Юлія.

Попри офіційні заборони або обмеження, спокуса моря залишається для багатьох одеситів та переселенців. У спекотну погоду люди все одно приходять на пляжі, навіть на ті, які не пройшли повне розмінування. Деякі ризикують купатися, ігноруючи попередження та червоні прапорці. Це створює постійні ризики, оскільки міни регулярно приносить до берегів.

Випадки мінної небезпеки: Протягом 2022-2024 років, а також у 2025 році, регулярно надходили повідомлення про виявлення дрейфуючих або прибитих до берега мін. На жаль, були й трагічні випадки підривів.

Поліція Одещини 7 червня повідомила про смерть двох чоловіків. У селищі Затока Кароліно-Бугазької громади Одеської області під час купання в морі внаслідок вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків.

Поліцейські закликають жителів та гостей Одещини суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено.

Миколаївська область: повна заборона та прифронтова реальність

Відпочинок в Одеській області: де можна купатися, а де категорично заборонено фото 1
фото з відкритих джерел

Ситуація на пляжах Миколаївської області значно відрізняється від Одеської. Миколаївщина є прифронтовим регіоном, який постійно перебуває під загрозою обстрілів та ракетних ударів. Категорична заборона на відвідування пляжів та прибережних зон залишається чинною для всієї Миколаївської області, відповідно до розпорядження ОВА. Це стосується як самого Миколаєва, так і курортних зон, таких як Очаків, Коблеве, Рибаківка та інші.

Узбережжя Миколаївщини було значною мірою заміновано та забруднено вибухонебезпечними предметами, а регіон розташований в зоні потенційних бойових дій та інтенсивних обстрілів. На відміну від Одеси, тут немає можливості створити безпечні зони з укриттями та рятувальниками.

У Миколаївській області морське узбережжя цьогоріч також закрите, а відпочити поблизу водойм можливо лише поблизу річок або лиманів. Проте навіть така альтернатива морському узбережжю також супроводжується небезпекою для життя.

 Категорично заборонено перебувати:

  • У всіх прибережних зонах Миколаївської області.
  • На необстежених ділянках пляжів Одеської області.
  • У будь-яких місцях, де є попереджувальні знаки про мінну небезпеку або заборону відвідування.

Відпочинок на морських узбережжях України можливий лише після повного завершення бойових дій, а також масштабного розмінування та відновлення безпекової ситуації в регіоні.

Нагадаємо, туристи вже не їдуть масово до Туреччини, а шукають дешевші варіанти відпочинку. Місцеві жителі також не поспішають везти свої гроші на популярні турецькі курорти через дорожнечу. Все це призводить до того, що курорти популярної туристичної країни «помирають». 

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Теги: Чорне море Одеса пляжі Миколаївщина Одещина

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