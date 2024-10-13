«Чистої води шахрайство». Київські таксисти на вокзалі обурили відому акторку

Римма Зюбіна: Таксі на залізничному вокзалі в Києві – це якийсь жах і сором!

Українська акторка, телеведуча Римма Зюбіна висловила обурення через завищені ціни на таксі біля залізничного вокзалу в Києві. Відповідну заяву опублікувала у Facebook.

Акторка зауважила, що таксисти на залізничному вокзалі пропонують високі ціни за свої послуги.

«Таксі на залізничному вокзалі в Києві – це якийсь жах і сором! Йду з поїзда і на світлофорі на розі Саксаганського/Петлюри звертається до мене молода мама з двома дітками: «Підкажіть, а як я можу піймати таксі? Ми два роки тут не були. Нам на вулицю Волинську їхати. Там біля вокзалу сказали «1000 грн», потім «800», а я кажу – «давайте 400». А таксист каже «Я за 400 не поїду»», – розповіла Римма Зюбіна.

Артистка зауважує, що допомогла молодій матусі викликати таксі за значно дешевшу суму: «Я викликала таксі за 140 грн».

Римма Зюбіна обурена завищеними цінами на таксі та називає це шахрайством: «Почекала поки приїде, посадила Олену з дітками в машину. Вони сонні, втомлені. Поїхали, а я йду і думаю «Коли це скінчиться? Я це з першого свого візиту в Київ спостерігаю. Оцей розводняк. На кого це розраховано? Чому якесь бидло дозволяє собі відчувати себе вище за інших людей? Це чистої води шахрайство і ніякої відповідальності! Вас вітає столиця України – центр Європи… звучить мелодія».

Користувачі соцмереж зауважують, що така ситуація із таксі є у кожному українському місті.

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Нагадаємо, що попри війну у Києві на ринку нерухомості зростають ціни на оренду житла. Так вартість з початку року підскочила на майже 50%. За останні пів року оренда квартир у Києві подорожчала майже на 7,6 тис. грн (враховується вартість загалом всього житла на ринку, не враховуючи кількість кімнат).