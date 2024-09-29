The Times показала, як енергетики щодня рятують Покровськ від темряви

Попри постійні обстріли енергетики ДТЕК підтримують енергозабезпечення Покровська – The Times

Енергетики ДТЕК щодня лагодять енергетичну інфраструктуру Покровська після обстрілів, щоб місто було забезпечено електроенергією. Про це йдеться в статті британського видання The Times.

«Електропостачання Покровська стало пріоритетною ціллю. Щодня росіяни бомбардують і обстрілюють підстанції та лінії електропередач. Щодня електрики ДТЕК відновлюють їх», – йдеться в статті.

Зазначається, що незважаючи на постійні руйнування, енергетикам ДТЕК вдається підтримувати електропостачання на 80% території міста. Тут щодня працює 10 ремонтних бригад компанії, які постійно лагодять енергетичну інфраструктуру Покровська.

«Наші бійці воюють за утримання окопів, ми воюємо за ремонт ліній електропередач. Наша місія критично важлива. Без електроенергії немає життя», – сказав начальник дільниці електромонтерів у Покровську Віталій.

Нагадаємо, в Донецькій області щодня працюють 60 ремонтних бригад ДТЕК Ріната Ахметова, які повертають людям світло після ворожих обстрілів.