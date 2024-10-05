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Поїздка у таксі на сафарі: Uber вводить нову послугу для туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Поїздка у таксі на сафарі: Uber вводить нову послугу для туристів
Максимально у сафарі можуть взяти участь чотири людини
фото із відкритих джерел

Нова послуга Uber Safari запрацювала 2 жовтня в південноафриканському Кейптауні

Додаток для замовлення таксі Uber вирішив узятися за організацію африканського сафарі. Про це пише Travel+Leisure.

Як повідомляється на сайті компанії, нова послуга Uber Safari запрацювала із жовтня у Кейптауні (Південна Африка), пропонуючи пасажирам «легкий доступ до одного з найбільш знакових вражень Африки одним натисканням кнопки».

«Компанія Uber створює новий спосіб для мандрівників побачити неймовірну дику природу за допомогою недорогої одноденної поїздки з Кейптауна. Нова опція Uber Safari, яка буде доступна по п’ятницях і суботах до 25 січня, коштуватиме $200 для чотирьох осіб на день», – пише видання.

«Мандрівники, які замовили сафарі, будуть перевезені з Кейптауна до приватного заповідника Аквіла на автомобілі бренду Uber Safari. Там їх зустрінуть вітальним перекусом, перш ніж сісти в традиційний транспортний засіб для сафарі разом із гідами», – зазначає видання.

Приватний мисливський заповідник Аквіла, розташований приблизно за дві години їзди від міста, – це природний заповідник площею понад 9712 квадратних кілометрів, у якій представлена так звана ​​«велика п’ятірка»: леви, слони, буйволи, гепарди та носороги.

Щоб забронювати мандрівку, клієнти Uber повинні відкрити програму та вибрати піктограму Uber Safari на головному екрані. Потім вони повинні вибрати дату та вказати місця посадки та висадки. Якщо їхню поїздку буде підтверджено, вони отримають електронний лист.

Бронювання послуги доступне у застосунку Uber з 2 жовтня 2024 року, його можна буде оформити заздалегідь за 90 днів до туру – закриватися бронювання буде за 24 години до поїздки. Uber Safari працюватиме по п'ятницях і суботах до кінця січня. Очікується, що кількість поїздок Uber Safari буде обмежена. Пасажирам, які бажають забронювати тур, рекомендується робити це заздалегідь.

Нагадаємо, мешканцю Києва, який працює у службі таксі, повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура на власній сторінці у Telegram. За даними слідства, киянин з квітня 2024 року у телефонних розмовах зі своїми знайомими та родичами, а також клієнтами таксі, виправдовував російську агресію.

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Теги: таксі автомобіль Африка послуги перевезення

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