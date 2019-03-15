На вулиці Києва чоловік із мачете кидався на людей (фото)



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Правоохоронці вилучили небезпечний предмет і направила на експертизу Фото: Нацполіція

Чоловіка затримали та доставили до управління поліції

У п’ятницю, 15 березня, до чергової частини Дніпровського управління поліції від місцевих мешканців надійшло повідомлення про те, що на бульварі Русанівському невідомий із ножем, схожим на мачете, кидається на перехожих. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Працівники поліції поспілкувалися зі свідками події та опитали правопорушника. Він – місцевий мешканець, 1996 року народження. З його слів, даний предмет знайшов на узбіччі дороги та вирішив залишити собі.

Слідчо-оперативна група вилучила небезпечний предмет і направила на експертизу. Чоловіка затримали та доставили до управління поліції.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Після проведення необхідних процесуальних дій та експертиз слідчі нададуть правову кваліфікацію події.

До слова, на вулиці Польовій e Солом’янському районі Києва чоловік побив журналістку. Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Чоловіка затримали, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.