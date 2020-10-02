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    На залізничному вокзалі в Києві затримали групу злодюг за хабар начальнику поліції (фото, відео)

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    Групу кишенькових злодіїв узяли під варту - На залізничному вокзалі в Києві затримали групу злодюг за хабар начальнику поліції (фото, відео)
    Групу кишенькових злодіїв узяли під варту
    Фото: Київська міська прокуратура

    Крадії намагалися підкупити начальника відділу поліції за непритягнення до відповідальності

    За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчими столичного управління поліції викрито та затримано кишенькових злодіїв при спробі надати неправомірну вигоду у сумі $1,2 тис. начальнику відділу поліції на Центральному залізничному вокзалі в Києві.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    За вказану неправомірну вигоду правоохоронець повинен був забезпечити вказаним особам непритягнення їх до передбаченої законом відповідальності за систематичне вчинення кишенькових крадіжок на території залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський».

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    На залізничному вокзалі в Києві затримали групу злодюг за хабар начальнику поліції (фото, відео)
    На залізничному вокзалі в Києві затримали групу злодюг за хабар начальнику поліції (фото, відео)
    На залізничному вокзалі в Києві затримали групу злодюг за хабар начальнику поліції (фото, відео)
    На залізничному вокзалі в Києві затримали групу злодюг за хабар начальнику поліції (фото, відео)
    На залізничному вокзалі в Києві затримали групу злодюг за хабар начальнику поліції (фото, відео)
    На залізничному вокзалі в Києві затримали групу злодюг за хабар начальнику поліції (фото, відео)

    Поліцейський повідомив про незаконну пропозицію своє керівництво, після чого спільно з прокуратурою були проведені заходи з документування злочину.

    Зловмисників затримали безпосередньо під час надання неправомірної вигоди працівнику поліції.

    Наразі вказаним особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі від 160 тис. гривень до 315 тис. гривень.

    Національна поліція України прокуратура Київ кримінал хабар пограбування вокзал
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