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    На Жулянському мосту перевернулася Toyota з «шумахером» за кермом (фото, відео)

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    ДТП на Жулянському мосту - На Жулянському мосту перевернулася Toyota з «шумахером» за кермом (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    ДТП на Жулянському мосту

    Водій Rav4 рухався з явним перевищенням швидкості

    У вівторок, 11 вересня, на Жулянському мосту в Києві сталася ДТП за участю Toyota Rav4 і Mercedes-Benz A класу. Внаслідок зіткнення Toyota перекинулася.

    Аварія трапилася близько 9:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, Mercedes рухався в середній смузі, Toyota - позаду нього. Водій Rav4 почав перелаштовуватися у крайню ліву смугу і під час маневру зачепив «німця» правим переднім крилом автомобіля. Наїхавши на попутній автомобіль, Toyota перекинулася. У машині не спрацювала жодна подушка безпеки, але постраждалих немає.

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    На Жулянському мосту перевернулася Toyota з «шумахером» за кермом
    На Жулянському мосту перевернулася Toyota з «шумахером» за кермом
    На Жулянському мосту перевернулася Toyota з «шумахером» за кермом
    На Жулянському мосту перевернулася Toyota з «шумахером» за кермом
    Фото: Інформатор

    Зі слів водія Mercedes, 

    На місці працює патрульна поліція. Винуватців ДТП встановить слідство.

    Як повідомлялося, 10 вересня на бульварі Лесі Українки у Києві сталася подвійна ДТП за участю патрульної поліції.

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