На Жулянському мосту перевернулася Toyota з «шумахером» за кермом (фото, відео)



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Фото: Інформатор ДТП на Жулянському мосту

Водій Rav4 рухався з явним перевищенням швидкості

У вівторок, 11 вересня, на Жулянському мосту в Києві сталася ДТП за участю Toyota Rav4 і Mercedes-Benz A класу. Внаслідок зіткнення Toyota перекинулася.

Аварія трапилася близько 9:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, Mercedes рухався в середній смузі, Toyota - позаду нього. Водій Rav4 почав перелаштовуватися у крайню ліву смугу і під час маневру зачепив «німця» правим переднім крилом автомобіля. Наїхавши на попутній автомобіль, Toyota перекинулася. У машині не спрацювала жодна подушка безпеки, але постраждалих немає.

Зі слів водія Mercedes,

На місці працює патрульна поліція. Винуватців ДТП встановить слідство.

Як повідомлялося, 10 вересня на бульварі Лесі Українки у Києві сталася подвійна ДТП за участю патрульної поліції.