Нацполіція обшукує центральний офіс Укренерго



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Дозвіл на обшуки дав Печерський райсуд Києва майже чотири тижні тому

Національна поліція України проводить обшуки у центральному офісі НЕК «Укренерго» у Києві, а також у помешканнях п’яти керівників компанії. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

«Сьогодні, 5 вересня 2019 року, в центральному офісі НЕК «Укренерго» в Києві (вул. С.Петлюри, 25 та 27) Головне слідче управління Національної поліції в Київській області розпочало обшуки. Вранці правоохоронці на кілька годин заблокували роботу компанії. Зараз співробітники компанії повернулися на робочі місця, правоохоронці вилучають документи, їм надано доступ до офісної техніки», - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляється, проводяться обшуки в помешканнях п’яти керівників Укренерго вищої та середньої ланки, керівників регіональних центрів забезпечення будівництва та закупівель відокремлених регіональних підрозділів компанії.

«Керівництво та працівники Укренерго виконують всі вимоги правоохоронців та надають повне сприяння під час виконання слідчих дій», - зазначили в компанії.

Вказано, що дозвіл на обшуки дав Печерський райсуд Києва майже чотири тижні тому – 12 серпня – у кримінальному провадженні, яке було у жовтні 2018 року.

«Привід для обшуків — припущення Нацполіції щодо ймовірних порушень під час публічних закупівель товарів та робіт, які компанія проводила з 2016 року. При цьому, наразі залишається незрозумілим, в яких саме правопорушеннях підозрюють працівників Укренерго і яку шкоду вони заподіяли», - додали в Укренерго.

До слова, уряд Олексія Гончарука розглядає можливість створення нової структури, що керуватиме системами газопроводів і ліній електропередач. Її планується організувати на базі системних операторів – компаній «Укртрансгаз» і «Укренерго», а також включити до її складу облгази.