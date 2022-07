Група Rammstein на концерті підняла прапор України (відео)

Під час шоу культовий гурт Rammstein продемонстрував свою підтримку Україні

16 липня під час концерту у Варшаві музиканти німецького гурту Rammstein розгорнули прапор України. Відео опублікували шанувальники виконавців, які були присутні на концерті.

Прапор України розгорнув клавішник Rammstein Крістіан Лоренц, коли пересувався по натовпу фанів у надувному човні.

Концерт німецьких індастріал-металістів на Національному стадіоні у столиці Польщі відбувся у рамках туру Europe Stadium Tour 2022.

Додамо, що раніше Rammstein неодноразово критикували за прихильність до Росії вокаліста Тіля Ліндеманна. Проте після початку повномасштабної агресії РФ, гурт неодноразово висловлював під час концертів підтримку Україні.

Нагадаємо, раніше культовий британський музикант та співзасновник гурту The Beatles Пол Маккартні вийшов на сцену британського фестивалю «Гластонбері» з українським прапором.

Також американська співачка Біллі Айліш продемонструвала свою прихильність до України. На концерті в німецькому місті Бонн, співачка під час виступу ходила з українським прапором і навіть поцілувала його.

Легендарні The Rolling Stones виступили на одній сцені з українським дитячим хором. На концерті у Відні вони разом виконали хіт 1969 року «You Can't Always Get What You Want». Дитячі гурти «Вогник» і «Дзвіночок» спеціально приїхали з Києва, попри війну з Росією, щоб заспівати класику музикантів 1969 року.