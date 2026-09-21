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Конфлікт через теплотрасу на Теремках: муніципальна охорона силою відтіснила активістів (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Конфлікт через теплотрасу на Теремках: муніципальна охорона силою відтіснила активістів (відео)
На місці зведення теплотраси зібралися жителі, які проти, і ті, які погоджуються з проведенням робіт
скриншот відео

Від ранку територію на Теремках охороняють правоохоронці, а КМДА запевняє, що вирубку дерев не поновлювали

У Голосіївському районі Києва сьогодні зранку почали огороджувати територію, де мають прокласти резервну теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2 у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Для цього, зокрема, потрібно вирубати дерева. На місці зібралися жителі, які проти, і ті, які погоджуються на зведення теплотраси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Від ранку територію на Теремках охороняють правоохоронці. Будівельниики зварюють металеві конструкції, щоб звести паркан, аби не допускати туди жителів.

Територія у парку на Теремках, де збираються будувати резервну треплотрасу. Київ, 21 вересня 2026 року
Територія у парку на Теремках, де збираються будувати резервну треплотрасу. Київ, 21 вересня 2026 року
фото: Станіслав Свирид/Суспільне

Місцева жителька Віта розповіла, що в квартирах на Теремках цієї зими було холодно, незалежно від того, наскільки близько чи далеко була розташована котельня. Наразі жінка сумнівається, що тут будуватимуть теплотрасу, на її думку, тут облаштують парковку для місцевого житлового комплексу. Також за її словами, роботи ведуться без належних документів – немає дозволів ні на вирубку, ні на встановлення паркану.

«Справді, у грудні, січні та лютому в моїй квартирі було 12 градусів, ми мерзли. Зараз вирубують лісосмугу. Я дуже сумніваюся, що це буде теплотраса. Я дуже добре знаю Теремки. Наприклад, на вулиці Касіяна було вирубано дерев... ну, я не знаю, можливо, десяток, можливо, двадцять. Але не шістсот, як тут! Тут екосистема, тут живе дуже багато тварин», – сказала Віта. 

Наталія багато років живе за кордоном, але приїжджає сюди до дочки та сина. Розповідає, що у помешканні доньки взимку дуже холодно. Тому вона прийшла сюди підтримати будівництво теплотраси.

«Дочка постійно мерзне, вона працює в школі, де теж не було тепла взимку, приходить додому... Холодно! Укривала всі рослини, в одну кімнату їх забирала, вмикала обігрівач», – розказала Наталія.

Спочатку жителі просто стояли поруч, згодом деякі із них хотіли пройти за оточену територію, частина – лягла на землю, аби завадити проїзду техніки. Муніципальна охорона силоміць їх відтягувала.

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Як запевнили у Київській міській державній адміністрації, на Теремках вирубку дерев для прокладання тепломережі не відновлювали. Наразі на локації тривають будівельно-монтажні роботи з прокладання резервної теплотраси. Її прокладають за оптимізованим варіантом, що дозволить зберегти близько 160 дерев. Під видалення потраплять близько десятка дерев, решту необхідних для проведення робіт кронують, поінформували в адміністрації.

«Зараз на локації проводять виключно земляні роботи: екскаватори риють траншею, а навколо будівельного майданчика встановлюють паркан», – йдеться у повідомленні.

Що відбуваєтьсяна Теремках

Конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Магістраль має забезпечити резервне теплопостачання у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Вона обслуговуватиме 183 житлові будинки, три медичні заклади та 18 шкіл і дитсадків.

У межах будівельного коридору місто планує видалити 662 дерева, з яких 56 мають пересадити, а також 70 кущів, 16 із них – пересадити. У КМДА заявляють, що роботи проводять після обстеження насаджень та необхідних погоджень. Після завершення будівництва територію мають благоустроїти та висадити нові дерева й кущі.

Водночас місцеві жителі вимагають надати документи, що обґрунтовують вирубку, та виступають проти знищення дерев у зеленій зоні.

До протестувальників приходив Петро Пантелеєв і сторони домовилися про зустріч у вівторок, 11 серпня, де міська влада має повідомити про подальші рішення щодо робіт.

Під час зустрічі 11 серпня мешканці Теремків та представники міської влади домовилися протягом двох тижнів перевірити, чи можна прокласти резервну тепломережу іншим маршрутом, щоб зберегти дерева в зеленій зоні.

11 вересня у Київській міській державній адміністрації запропонували доопрацьований проєкт будівництва теплової мережі на Теремках у Голосіївському районі. Роботи на його основі дадуть змогу зберегти близько 160 дерев. Натомість вирубці підлягають близько 10 дерев, ще частину – кронують.

До слова, скандал із вирубкою понад 600 дерев під будівництво теплотраси на Теремках висвітлив проблему видалення зелених насаджень у столиці. Громадська ініціатива «Голка» проаналізувала відкриті дані Департаменту захисту довкілля КМДА та з’ясувала, скільки дерев у Києві отримали дозвіл на видалення за останні півтора року і чим випадок на Теремках вирізняється з-поміж інших.

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Теги: Київ будівництво забудова скандал влада відео

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