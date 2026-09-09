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Ексначальник ТЦК на Львівщині «помилився» у декларації на понад 4,5 млн грн

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Ексначальник ТЦК на Львівщині «помилився» у декларації на понад 4,5 млн грн
Ексначальнику ТЦК повідомлено про підозру через недостовірні дані у декларації
фото: прокуратура України (ілюстративне)

Задекларовані заощадження подружжя суттєво перевищували їхні підтверджені доходи

Колишньому начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Львівщині повідомили про підозру в умисному декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, сума недостовірних відомостей у його декларації за 2024 рік перевищила 4,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці встановили, що 45-річний експосадовець не зазначив у декларації майнові права дружини на об'єкт незавершеного будівництва – квартиру у Львові площею 40,8 кв. м вартістю майже 2 млн грн. Крім того, задекларовані готівкові заощадження подружжя суттєво перевищували суми, які вони, за даними слідства, могли накопичити з підтверджених джерел доходів.

Так, колишній начальник ТЦК вказав понад 2,5 млн грн власної готівки. Водночас його підтверджені доходи дозволяли накопичити не більше 684 тис. грн. Різниця становила понад 1,8 млн грн.

Ще $40 тис. та 376 тис. грн були задекларовані як готівкові кошти дружини. За даними правоохоронців, її доходи дозволяли накопичити не більше 1,2 млн грн, тоді як розбіжність становила 840,6 тис. грн.

Загалом сума недостовірних відомостей у декларації перевищила 4,5 млн грн.

Експосадовцю повідомлено про підозру за статтею про умисне декларування недостовірної інформації. Наразі суд розглядає клопотання про обрання йому запобіжного заходу. За даними ЗМІ, йдеться про екначальника Самбірського районного ТЦК та СП Богдана Семенину.

Нагадаємо, у березні 2026 року до суду передали справу колишнього посадовця Львівського обласного ТЦК та СП, якого також обвинувачують у недостовірному декларуванні. За даними слідства, він не вказав майно вартістю майже 8 млн грн. Зокрема, йдеться про будинок і земельну ділянку, які були оформлені на його тещу. 

Також у травні Нацполіція провела 44 обшуки у 16 регіонах у межах проваджень щодо чинних і колишніх посадовців ТЦК. Правоохоронці перевіряли факти можливого незаконного збагачення на майже 92 млн грн. 

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Теги: ТЦК декларація Львівщина Офіс Генерального прокурора Львів майно будівництво квартира гроші підозра

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