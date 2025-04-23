Прокуратура вимагає укласти охоронний договір на будівлю Інституту епідеміології у Києві

Будинок інституту епідеміології, мікробіології, паразитології та інфекційних захворювань пов’язаний з життям та діяльністю епідеміолога Лева Васильовича Громашевського

Уповноважений на управління будівлею до цього часу не виконав вимоги пам’яткоохоронного законодавства та не уклав охоронний договір на будинок

Прокуратура через суд вимагає укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини по вул. Амосова – будинок Інституту епідеміології, мікробіології, паразитології та інфекційних захворювань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Уповноважений на управління будівлею до цього часу не виконав вимоги пам’яткоохоронного законодавства та не уклав охоронний договір на будинок. Такий договір передбачав би індивідуальні гарантії захисту щодо цього об’єкта культурної спадщини.

Будинок інституту епідеміології, мікробіології, паразитології та інфекційних захворювань пов’язаний з життям та діяльністю епідеміолога Лева Васильовича Громашевського фото: Київська міська прокуратура/Facebook

«Нагадаємо, що Будинок інституту епідеміології, мікробіології, паразитології та інфекційних захворювань пов’язаний з життям та діяльністю епідеміолога Лева Васильовича Громашевського, який зробив значний внесок у розвиток медицини та лікування інфекційних хвороб», – зазначили у прокуратурі.

Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі, триває судовий розгляд.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло садибу Зеленських до Державного реєстру нерухомих пам'яток. Міністерство заявило, що підтримує прагнення громадськості захистити культурну спадщину Києва.

Раніше повідомлялося, що на сайті Київради зареєстровано петицію із закликом до столичних посадовців зберегти неоготичну садибу Карла-Людвига Ницке, зведену у 1893 році, від знесення і побудови на цьому місці офісного центру.

До слова , у Києві завершили важливий етап збереження історичної спадщини столиці – оцифрування документації Гостиного двору. Гостиний двір є одним із ключових історичних об’єктів столиці.