Напад на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів: оголошено підозру чотирьом затриманим



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23 листопада глава МВД Арсен Аваков повідомив про затримання нападників на голову ВККС Козьякова Фото: Twitter Арсена Авакова

Встановлено, що один з нападників плеснув зеленкою в обличчя судді, інший - на його одяг

Чотирьом особам, причетним до нападу на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова, оголошено підозру.

Про це 24 листопада повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

«Слідством встановлено, що 16 листопада, перебуваючи біля готелю на бульварі Шевченка, де відбувався VII Судовий форум, вказані особи, діючи за попередньо змовою, реалізували злочинний план нападу на суддю. Дочекавшись, коли голова ВККС України вийде з приміщення готелю, один з нападників плеснув зеленкою в обличчя судді, інший – на його одяг», - заявили в прокуратурі.

Зазначається, що ще двоє спільників перебували поруч, і «були готові надати фізичну підтримку виконавцям у разі опору потерпілого чи можливого затримання правоохоронцями на місці вчинення кримінального правопорушення».

«При цьому, як установлено слідством, один з нападників у цей момент отримував по мобільному телефону координаційні вказівки від невстановленої слідством особи», - підкреслили в прокуратурі.

Наразі чотирьом учасникам нападу оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 346 КК України (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. До Шевченківського райсуду м. Києва скеровано до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів.

«Місцева прокуратура наполягатиме на триманні під вартою», - говориться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що вживаються заходи для встановлення замовників цього злочину для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 16 листопада на бульварі Тараса Шевченка у Києві двоє чоловіків облили зеленкою голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова.

Правоохоронцями були виявлені записи з камер відеонагляду, які зафіксували нападників та їх можливих спільників. У результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили зображених на відео чоловіків. У їх помешканнях були проведені обшуки.

За словами одного із фігурантів, за напад на Козьякова їм заплатили 200 доларів.

За вчинене правопорушення чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.