Напад на журналіста у Києво-Печерській лаврі: поліція відкрила справу

Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту

За фактом перешкоджання журналістській діяльності біля Києво-Печерської лаври розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення від журналіста одного із телеканалів про те, що невідомі перешкоджають його професійній діяльності під час висвітлення події про пожежу на вулиці Лаврській.

В цей час на місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка прийняла заяву у представника ЗМІ.

«Попередньо правоохоронці встановили, що священнослужителі заважали працювати журналісту та намагалися відтіснити його з місця проведення відеозйомки, а також відібрати телефон», – йдеться у повідомленні.

За даним фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Нагадаємо, 4 листопада в майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври сталася пожежа.

До слова, нещодавно на вулиці Анни Ахматової, 47 в Дарницькому районі Києва єпископ Православної церкви України Адріан (в миру Руслан Кулик) просто під під’їздом багатоповерхівки побив жінку.

Після цього інциденту Митрополит Київський і всієї України та предстоятель Помісної церкви Епіфаній відсторонив від виконання архієрейських обов’язків титулярного єпископа Шепетівського Адріана.